В Красноярске готовятся обрабатывать от клещей парки, базы отдыха и кладбища
В Красноярском крае будут обработать 2300 га, а в Красноярске запланировали защитить от клещей 315 га.
В Красноярском крае будут обработать 2300 га, а в Красноярске запланировали защитить от клещей 315 га.
В Красноярске для защиты от клещей готовятся обработать 315 гектар, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
После схода снега в Красноярске и его окрестностях ожидается активизация клещей. О первых встречах с этими членистоногими уже сообщали владельцы собак. Но жалоб на присасывание от людей пока не поступало. Так как в последнее время клещи все чаще встречаются не только в лесу, но и в городских парках и зеленых зонах, в городах будут проводиться акарицидные обработки.
«Обработке подвергаются наиболее посещаемые населением участки территории: места массового отдыха, летние оздоровительные лагеря и детские образовательные организации, прилегающие к ним территории не менее 50 м, базы отдыха, зоны отдыха, парки, садовые участки, кладбища, на которых численность клещей превышает эпидемически безопасный уровень», — пояснили в управлении.
В Красноярском крае таких территорий 307 на площади в 2300 га. В Красноярске площадь, которую подвергнут обработке небольшая — 315 га. Работы начнут в мае — для этого нужны благоприятная погода и полное отсутствие снега.
В Свердловском районе запланировали обработать от клещей 7 участков — это окрестности «Роева ручья», «Бобрового лога» и заповедника «Столбы», гора в районе станции Енисей, берег реки Базаиха, а также поселки Водников и Торгашино.
В Октябрьском районе защитят от клещей верхний и нижний Академгородок, Студгородок, район
Еще один участок для обработки есть в Центральном районе. От клещей защитят ул. Петра Подзолкова — около домов 3а, 5а, 5"б, 5 В и 5.
В Роспотребнадзоре напомнили, что для людей, которые часто отправляются в лес или на лесные дачные участки лучшим способом защиты является вакцинация и соблюдение мер личной профилактики. Для похода в лес нужно выбрать одежду, которую можно заправить в сапоги или носки, у рубашки должны быть длинные рукава, а ворот застегиваться. Одежду лучше обработать специальными препаратами. Голову нужно защитить капюшоном или косынкой. Каждые 15−20 минут стоит проводить визуальные осмотры — они позволят вовремя чтобы заметить клеща и не дать ему возможности присосаться.
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