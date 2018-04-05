В Красноярске готовятся обрабатывать от клещей парки, базы отдыха и кладбища

В Красноярске для защиты от клещей готовятся обработать 315 гектар, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

После схода снега в Красноярске и его окрестностях ожидается активизация клещей. О первых встречах с этими членистоногими уже сообщали владельцы собак. Но жалоб на присасывание от людей пока не поступало. Так как в последнее время клещи все чаще встречаются не только в лесу, но и в городских парках и зеленых зонах, в городах будут проводиться акарицидные обработки.

«Обработке подвергаются наиболее посещаемые населением участки территории: места массового отдыха, летние оздоровительные лагеря и детские образовательные организации, прилегающие к ним территории не менее 50 м, базы отдыха, зоны отдыха, парки, садовые участки, кладбища, на которых численность клещей превышает эпидемически безопасный уровень», — пояснили в управлении.

В Красноярском крае таких территорий 307 на площади в 2300 га. В Красноярске площадь, которую подвергнут обработке небольшая — 315 га. Работы начнут в мае — для этого нужны благоприятная погода и полное отсутствие снега.

В Свердловском районе запланировали обработать от клещей 7 участков — это окрестности «Роева ручья», «Бобрового лога» и заповедника «Столбы», гора в районе станции Енисей, берег реки Базаиха, а также поселки Водников и Торгашино.

В Октябрьском районе защитят от клещей верхний и нижний Академгородок, Студгородок, район плодово-ягодной станции, Николаевскую сопку, а также район около СФУ и пос. Удачный.

Самое большое количество участков для обработки определили в Советском районе. Противоклещевыми препаратами обработают район около ул. Весны 17, ул. Ястынская 19а, ул. Ястынская 18/1, ул. Урванцева, 4, 6, ул. Абытаевская, 10, спорткомплекс «Арена Север», территорию возле детского сада № 25 на пр. 60 лет образования СССР, участок от дома № 61 на пр. 60 лет образования СССР до дома № 33 на ул. 40 лет Победы, участок от дома № 8 на ул. 9 Мая до ул. Светлогорская, 11, ул. Алексеева, 3 — ул. Водопьянова, 36, а также деревню Бадалык и территорию вокруг нее в радиусе 50 м.

Еще один участок для обработки есть в Центральном районе. От клещей защитят ул. Петра Подзолкова — около домов 3а, 5а, 5"б, 5 В и 5.