Купи слона: В Башкирии нашли сайт, где продавали редких животных

Прокуратура Нуримановского района обнаружила на просторах интернета 105 сайтов с запрещенной информацией. В частности, неизвестные «коммерсанты» предлагали купить что-либо в обход предусмотренной законом процедуры.

Например, на этих сайтах размещали объявления о продаже редких видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, кроме того, предлагали купить водительские удостоверения, медицинские справки и полисы ОСАГО. И все, разумеется, не по закону.

— Указанные действия образуют составы преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом России, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. — В связи с этим прокуратура района через суд потребовала признать размещенную на этих сайтах информацию запрещенной к распространению и ограничить к ним доступ.