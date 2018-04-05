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08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Купи слона: В Башкирии нашли сайт, где продавали редких животных

Еще жулики торгуют медицинскими справками, полисами ОСАГО и водительскими правами.

Прокуратура Нуримановского района обнаружила на просторах интернета 105 сайтов с запрещенной информацией. В частности, неизвестные «коммерсанты» предлагали купить что-либо в обход предусмотренной законом процедуры.

Например, на этих сайтах размещали объявления о продаже редких видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, кроме того, предлагали купить водительские удостоверения, медицинские справки и полисы ОСАГО. И все, разумеется, не по закону.

— Указанные действия образуют составы преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом России, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. — В связи с этим прокуратура района через суд потребовала признать размещенную на этих сайтах информацию запрещенной к распространению и ограничить к ним доступ.

Фемида встала на сторону надзорного органа, сейчас судебные решения уже направлены в Роскомнадзор — вскоре эти интернет-ресурсы заблокируют.

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