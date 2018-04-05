Купи слона: В Башкирии нашли сайт, где продавали редких животных
Еще жулики торгуют медицинскими справками, полисами ОСАГО и водительскими правами.
Еще жулики торгуют медицинскими справками, полисами ОСАГО и водительскими правами.
Прокуратура Нуримановского района обнаружила на просторах интернета 105 сайтов с запрещенной информацией. В частности, неизвестные «коммерсанты» предлагали купить
Например, на этих сайтах размещали объявления о продаже редких видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, кроме того, предлагали купить водительские удостоверения, медицинские справки и полисы ОСАГО. И все, разумеется, не по закону.
— Указанные действия образуют составы преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом России, — пояснили в
Фемида встала на сторону надзорного органа, сейчас судебные решения уже направлены в Роскомнадзор — вскоре эти
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