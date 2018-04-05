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10:42 (мск), источник: РИА Новости

Археологи нашли старинные надгробия в центре Москвы

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI—XVII вв. в Малом Златоустинском переулке в Москве, где до начала XX века располагался Златоустовский монастырь, сообщается на сайте мэра города.

Источник: РИА Новости

«В центре Москвы археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI—XVII вв., фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века. Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций у дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке», — говорится в сообщении.

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По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, которые приводятся на сайте, на глубине 1,3 метра археологи обнаружили шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты сосудов из белой глины и чернолощеного чайника. Он подчеркнул, что из найденных артефактов есть возможность сделать экспозицию под открытым небом.

В справке, приведенной на сайте, указано, что Златоустовский монастырь впервые упоминается в 1412 году: «Преставися архидиакон … Иоаким, и положен в монастыре Ивана Златоустаго вне града Москвы». В 1479 году на его территории по указу Ивана III была построена каменная соборная церковь, а к 1679 году на месте появилось уже три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа.

В 1812 году монастырь был разграблен Наполеоном, а после революции 1918 года его закрыли, а здания переустроили под коммунальные квартиры. К 1933 году все церковные постройки снесли, а на их месте появились жилые дома.

Отмечается, что на сегодняшний день от всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус, расположенный по адресу: Малый Златоустинский переулок, дом 5.

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