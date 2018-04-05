Археологи нашли старинные надгробия в центре Москвы
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Археологи обнаружили белокаменные надгробия
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Археологи обнаружили белокаменные надгробия
«В центре Москвы археологи обнаружили белокаменные надгробия
По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, которые приводятся на сайте, на глубине 1,3 метра археологи обнаружили шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты сосудов из белой глины и чернолощеного чайника. Он подчеркнул, что из найденных артефактов есть возможность сделать экспозицию под открытым небом.
В справке, приведенной на сайте, указано, что Златоустовский монастырь впервые упоминается в 1412 году: «Преставися архидиакон … Иоаким, и положен в монастыре Ивана Златоустаго вне града Москвы». В 1479 году на его территории по указу Ивана III была построена каменная соборная церковь, а к 1679 году на месте появилось уже три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа.
Отмечается, что на сегодняшний день от всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус, расположенный по адресу: Малый Златоустинский переулок, дом 5.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.