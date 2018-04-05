Рособрнадзор: школьные медали планируют выдавать с учетом баллов ЕГЭ

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в четверг начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский на открытии акции «100 баллов для победы» в школе «Надежда Сибири» в Новосибирске.

В рамках круглого стола в школе «Надежда Сибири» и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил о необходимости учитывать результаты ЕГЭ при выдаче золотой медали.

Видео В Москве прошла досрочная сдача ЕГЭ по истории и химии

«Такие изменения подготовлены, мы планируем, что в ближайшее время, может быть, уже до начала нового учебного года, они будут рассмотрены и поддержаны, чтобы установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи», — сказал Круглинский.

Он добавил, что уже сегодня в ряде регионов существует практика выдачи своей медали, в том числе с учетом баллов ЕГЭ. «Но понятно, что такая медаль не является основанием для получения льгот в вузе. Все-таки речь тут идёт только о федеральных медалях, выдача которых регламентируется федеральным положением», — отметил чиновник.

Всероссийская акция «100 баллов для победы», посвящённая подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018, проводится уже четвертый год подряд. Ежегодно в ней принимают участие не менее 50 регионов России.