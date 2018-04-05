Уникальная вакансия появилась на рынке труда Красноярского края

Краевому агентству труда и занятости нужна тысяча автомобилистов с категорией Б. У претендентов не должно быть судимостей, а также дорожно-транспортных происшествий по их вине. Каждый претендент пройдет дополнительную проверку в полиции и ФСБ. После этого соискателей ждет непростое собеседование. И те, кто сможет пройти все пять ступеней отбора сможет стать водителем Универсиады-2019 года! К сожалению, занятость предполагается только временная, на время состязаний…