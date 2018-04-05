Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Айза Анохина готовится стать матерью в третий раз
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Меган Фокс и Брайан Остин Грин проводят отпуск на Гавайях
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Пострадавшие в Кемерово: Нас завалили деньгами, просто отстаньте
В торговом центре нашли тайную комнату
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Слободян: возможности Киева в Черном море адекватны угрозам
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
Колин Фаррелл лег в реабилитационную клинику
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10Самые живописные мосты мира
08:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

Уникальная вакансия появилась на рынке труда Красноярского края

Краевому агентству труда и занятости нужна тысяча автомобилистов. Ненадолго.

Источник: Reuters

Краевому агентству труда и занятости нужна тысяча автомобилистов с категорией Б. У претендентов не должно быть судимостей, а также дорожно-транспортных происшествий по их вине. Каждый претендент пройдет дополнительную проверку в полиции и ФСБ. После этого соискателей ждет непростое собеседование. И те, кто сможет пройти все пять ступеней отбора сможет стать водителем Универсиады-2019 года! К сожалению, занятость предполагается только временная, на время состязаний…

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Родились в рубашке. Кому удалось спастись и кто погиб мгновенно при пожаре в Кемерове
Джонсон назвал «нелепым» российское предложение в ОЗХО
СМИ: спецслужбы нашли производителя «Новичка» на окраине Москвы
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
В Бахрейне нашли нефтяной запас России
США похвалили Грузию за новую инициативу в отношении Абхазии
Американец подстроил ДТП ради убийства сына и сел в тюрьму
Что будет, если суровому коту добавить морщин (фото)
Спорт
Атака «Спартака» сокрушила Самару Красно-белые уверенно обыграли «Крылья Советов» в перенесенном матче четвертьфинала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира
Авто
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем) В Китае начался ажиотаж вокруг собственной автоистории: открываются музеи и растут частные коллекции
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака Многие фанаты не знали, что у музыканта четверо детей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь