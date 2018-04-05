Мэрия приглашает красноярцев на совместную уборку города

В рамках весеннего двухмесячника запланированы работы по санитарной очистке территорий, ремонт и покраска заборов, бордюров, остановок. В мае начнется активное восстановление зеленых зон, газонов. Планируется и высадка крупномерных деревьев. Сегодня в ходе беседы с прессой первый заместитель главы города Владислав Логинов отметил, что проходившая несколько лет назад акция «Миллионному городу — миллион деревьев» отвечала лишь за количество, но не за качество высаженных растений.
«Нам важно, чтобы все деревья, которые мы посадим, были к месту. Второе — чтобы они прижились на 100% и чтобы деревья были крупномерные, а не какие-то маленькие кустики», — озвучил задачи Логинов. Новая тенденция этого года — активное включение бизнесменов в работу по благоустройству вверенных им территорий. Кроме того, созданы районные штабы для предпринимателей, где представители малого и среднего бизнеса собираются и совместно решают вопросы по уборке города. Подключились к всеобщему двухмесячнику чистоты и городские организации.
Накануне департамент по информационной политике запустил акцию #чисточеллендж. Вместо обеда сотрудники вышли на уборку и собрали 10 мешков с мусором у парковки рядом с Коммунальным мостом. Эстафету они передали администрации Центрального района, телекомпаниям «Прима» и «ТВК», страховой компании «Надежда». Для неравнодушных красноярцев газета «Городские новости» объявит на своих страницах фотоконкурс «Субботник моего двора». Участникам предложат выйти на уборку вместе с соседями и сделать фото рабочего процесса. Авторы самых удачных снимков получат призы.
Также Логинов рассказал о том, что в этом году уменьшилось количество «белых пятен» — участков, за благоустройство которых никто не отвечает. Специалисты департамента городского хозяйства ежедневно объезжают улицы города и делают фотоотчет об их состоянии. Однако в Красноярске еще достаточно много таких территорий. «У меня просьба ко всем жителям: если вы видите где-то неблагоустроенный участок — сообщайте, пожалуйста, об этом нам через соцсети, через сайт администрации города. Мы будем готовы обсуждать и решать вопросы по закреплению и уборке этого участка. То есть наша с вами задача этой весной — чтобы весь город был чистым», — призвал Логинов.
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