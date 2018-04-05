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08:47 (мск), источник: ЕАН

К Пасхе на улицах Екатеринбурга появятся огромные интерактивные яйца

По инициативе Фонда святой Екатерины в преддверии празднования Пасхи на центральных улицах Екатеринбурга будут установлены большие интерактивные Пасхальные яйца, украшенные в стиле русской народной декоративной росписи.

Разработанное мобильное приложение «Пасха 2018» c использованием технологии дополненной реальности позволяет, наведя телефон на яйцо, узнать интересный факт о пасхальных традициях, просмотрев небольшой видеофильм.

Арт-объекты появятся в городе в ночь на пятницу. Тот, кто найдет и активирует все Пасхальные яйца, получит в подарок уникальную открытку, которую можно отправить в подарок своим родным и близким, поздравив их с праздником Светлого Христова Воскресения.

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