К Пасхе на улицах Екатеринбурга появятся огромные интерактивные яйца
По инициативе Фонда святой Екатерины в преддверии празднования Пасхи на центральных улицах Екатеринбурга будут установлены большие интерактивные Пасхальные яйца, украшенные в стиле русской народной декоративной росписи.
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