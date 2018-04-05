К Пасхе на улицах Екатеринбурга появятся огромные интерактивные яйца

Арт-объекты появятся в городе в ночь на пятницу. Тот, кто найдет и активирует все Пасхальные яйца, получит в подарок уникальную открытку, которую можно отправить в подарок своим родным и близким, поздравив их с праздником Светлого Христова Воскресения.