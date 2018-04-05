ХК «Молот-Прикамье» заявил о поиске спонсоров
В рамках подготовки к новому сезону пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» обратился к представителям бизнеса с предложением о партнерстве. Об этом сообщает
В рамках подготовки к новому сезону пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» обратился к представителям бизнеса с предложением о партнерстве. Об этом сообщает
«Клуб открыт для общения, и мы ищем спонсоров и партнеров в ежедневном формате», — сообщила финансовый директор клуба Светлана Перминова.
В 2017 году партнерами клуба являлись Уральский завод противогололедных материалов и компания «Новоскор». Среди традиционных спонсоров: сеть автосалонов «Демидыч» и кондитерская «Софья».
«Если честно, что касается новых контактов, особой поддержки и желания со стороны предпринимателей мы не видим. Хотя рекламные возможности хоккейных клубов уникальны», — добавила госпожа Перминова. По ее словам, клуб может предоставить рекламу на мультимедийных экранах, бортах, форме игроков. Также ранее игроки «Молота» становились лицом линейки мужских ювелирных украшений.
Напомним, в 2018 году министерство спорта Пермского края снизило размер субсидий профессиональным клубам на 5%. С точки зрения региональных властей, снижение не критично и должно научить клубы зарабатывать деньги самостоятельно. Профессиональные клубы, сотрудничая с краевым минспорта, работают по схеме 50/50, то есть на каждый рубль из бюджета нужно привлечь 1 руб. самостоятельно. В начале года клубу выдается субсидия, позже он отчитывается о привлеченных средствах. Если их объем оказывается меньше субсидии, то разницу приходится возвращать в казну. Собственные доходы клуба складываются, как правило, из спонсорских средств. К ним могут добавляться вырученные средства за права на телетрансляцию, выплаты лиги, продажа билетов и сувенирной продукции, доходы от трансферов.
В 2017 году субсидия для «Молота» составила 72,5 млн руб. Ранее в клубе заявляли, что не смогли привлечь аналогичную сумму.
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