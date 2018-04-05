ХК «Молот-Прикамье» заявил о поиске спонсоров

«Если честно, что касается новых контактов, особой поддержки и желания со стороны предпринимателей мы не видим. Хотя рекламные возможности хоккейных клубов уникальны», — добавила госпожа Перминова. По ее словам, клуб может предоставить рекламу на мультимедийных экранах, бортах, форме игроков. Также ранее игроки «Молота» становились лицом линейки мужских ювелирных украшений.



Напомним, в 2018 году министерство спорта Пермского края снизило размер субсидий профессиональным клубам на 5%. С точки зрения региональных властей, снижение не критично и должно научить клубы зарабатывать деньги самостоятельно. Профессиональные клубы, сотрудничая с краевым минспорта, работают по схеме 50/50, то есть на каждый рубль из бюджета нужно привлечь 1 руб. самостоятельно. В начале года клубу выдается субсидия, позже он отчитывается о привлеченных средствах. Если их объем оказывается меньше субсидии, то разницу приходится возвращать в казну. Собственные доходы клуба складываются, как правило, из спонсорских средств. К ним могут добавляться вырученные средства за права на телетрансляцию, выплаты лиги, продажа билетов и сувенирной продукции, доходы от трансферов.