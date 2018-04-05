Хабаровчанам советуют не покупать куличи с цветными шариками

Пасху православные жители Хабаровского края будут отмечать уже в это воскресенье. Спрос на яйца, творог, куличи традиционно возрастает перед праздником не только у верующих. ИА «Хабаровский край сегодня» приводит рекомендации по выбору продуктов к праздничному столу от Роспотребнадзора.

При покупке яиц важно обращать внимание как на дату сортировки, так и внешний вид: они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Напомним, яйца в хабаровских магазинах в канун Пасхи уже подорожали.

— Дома хранить яйца следует в холодильнике. Срок хранения диетических яиц до 7 суток, столовых — от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Согласно санитарным правилам, в вареном виде продукт хранится не более 36 часов в холодильнике, — отметили в ведомстве.

Перед окрашиванием яйца нужно вымыть с мылом под проточной водой. А для придания цвета специалисты рекомендуют использовать разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

Особой популярностью у хабаровчан из года в год также пользуются куличи. Согласно итогам опроса «Левада-центра», на Пасху стали чаще покупать праздничное лакомство, чем печь. Так, почти половина россиян (40%) планирует его приобрести, готовить самостоятельно будут только 25% опрошенных.

Тех, кто как и большинство пойдет за куличом в магазин, Роспотребнадзоре просит обратить внимание на состав. В нем должны использоваться натуральные ингредиенты: не яичный порошок, а яйца, не маргарин, а масло. Подгоревшие места, неровности и разрывы говорят о низком качестве продукта.

— Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать. Полезнее будет приобрести кулич с натуральными украшениями, такие как миндальные лепестки, орехи, глазурь. Если же в планах есть еще и приготовление пасхи, то необходимо выбрать хороший творог. Качественный продукт будет иметь белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах.