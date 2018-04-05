Потеря сбережений приводит к преждевременной смерти

Ученые собрали данные о девяти тысячах человек в возрасте от 51 до 61 года. Больше трех тысяч из них в течение двух лет (с 1994 года) по тем или иным причинам потеряли от 75% своих сбережений, и часть из них подошла к черте бедности. Остальные люди не испытывали резких финансовых потрясений. Наблюдения продолжались 20 лет, до 2014 года. Почти три тысячи человек к этому сроку скончались.