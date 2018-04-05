Потеря сбережений приводит к преждевременной смерти
После внезапного финансового краха шансы скончаться увеличиваются на 50%.
После внезапного финансового краха шансы скончаться увеличиваются на 50%.
Статья группы исследователей из
Ученые собрали данные о девяти тысячах человек в возрасте от 51 до 61 года. Больше трех тысяч из них в течение двух лет (с 1994 года) по тем или иным причинам потеряли от 75% своих сбережений, и часть из них подошла к черте бедности. Остальные люди не испытывали резких финансовых потрясений. Наблюдения продолжались 20 лет, до 2014 года. Почти три тысячи человек к этому сроку скончались.
Исследователи также проанализировали данные о группе людей, у которых вообще никогда не было сбережений. Риск ранней смерти у них оказался примерно таким же, как и у тех, кто лишился состояния.
Самым удивительным нашим открытием стало то, что потеря богатства так же негативно сказывается на продолжительности жизни, как и полное его отсутствие.
По мнению Пул и ее коллег, в основе обнаруженного ими феномена могут быть две причины — психологический шок
Читайте также, как бедность становится диагнозом.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.