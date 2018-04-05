Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака
5 новых фактов о лишнем весе
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
13:45 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Потеря сбережений приводит к преждевременной смерти

После внезапного финансового краха шансы скончаться увеличиваются на 50%.

Статья группы исследователей из Северо-Западного и Мичиганского университетов (США) опубликована в журнале JAMA.

Читайте также
Россияне назвали самыми острыми проблемами рост цен и бедность

Ученые собрали данные о девяти тысячах человек в возрасте от 51 до 61 года. Больше трех тысяч из них в течение двух лет (с 1994 года) по тем или иным причинам потеряли от 75% своих сбережений, и часть из них подошла к черте бедности. Остальные люди не испытывали резких финансовых потрясений. Наблюдения продолжались 20 лет, до 2014 года. Почти три тысячи человек к этому сроку скончались.

Ученые пришли к выводу, что финансовый крах как минимум вдвое повышает шансы умереть в ближайшие два десятилетия.

Исследователи также проанализировали данные о группе людей, у которых вообще никогда не было сбережений. Риск ранней смерти у них оказался примерно таким же, как и у тех, кто лишился состояния.

Самым удивительным нашим открытием стало то, что потеря богатства так же негативно сказывается на продолжительности жизни, как и полное его отсутствие.
Линдсэй Пул (Lindsay Pool)
Ведущий автор исследования

По мнению Пул и ее коллег, в основе обнаруженного ими феномена могут быть две причины — психологический шок из-за финансового краха и трудности с получением медицинской помощи из-за бедности.

Читайте также, как бедность становится диагнозом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Добавленный сахар: 4 беды
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Рада призвала запретить строительство «Северного потока — 2»
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Цивилев продолжает встречи с родными погибших в «Зимней вишне»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников Врач рассказал о том, как из противника прививок превратился в их ярого защитника
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь