Сила — в спорте. Феномен новокузнецкой школы хоккея

Олимпийские игры в Пхёнчхане подарили кузбассовцам тройную гордость. Золотые медали завоевали воспитанники новокузнецкой школы хоккея Кирилл Капризов, Иван Телегин и Илья Сорокин. Что помогает новокузнечанам выигрывать, как вырастить чемпиона и почему спортивные победы считаются великими завоеваниями? На вопросы о спортивных взлётах и провалах журналисту «АиФ в Кузбассе» ответил заслуженный тренер России Алексей Кицын.

Смысл победы.

Анна Иванова, «АиФ в Кузбассе»: Победы олимпийцев и чемпионов мира преподносятся сегодня как важные завоевания. Так было всегда? Почему спорт в России так важен?

Алексей Кицын

Алексей Кицын: О государстве судят по его силе. Если страна не сильна, с ней не будут считаться другие. А в чём проявляется сила? В войне, в деньгах, в дипломатии… Спорт — это тоже демонстрация силы, только мирным путём. На соревнованиях мы показываем, что мы — сильная нация. Как вы нас можете обыграть в других областях, если мы сильнее в хоккее, в баскетболе, в гимнастике, в борьбе, в боксе, в фигурном катании, в прыжках?.. Мы, спортсмены, носители гордости своей страны. Мы воюем за страну на своём месте. Лётчик — в самолёте, моряк — на корабле, а мы — на хоккейной площадке. Здесь так же, как на войне, есть трусы, предатели, «пленные».

Такое отношение к спорту было всегда в Советском Союзе. В 1990-е годы был провал, как и во всей стране. Сейчас государство вновь начинает обращать внимание на спорт и ценить победы.

— Кирилла Капризова отец ежедневно возил на тренировки из Кузедеево в Новокузнецк. Бабушка фигуристки Алины Загитовой вынуждена была переехать вслед за внучкой в Москву. То есть ради занятий ребёнка спортом взрослые идут на определённые лишения. От чего придётся отказаться тем, кто хочет вырастить чемпиона?

— Не нужно ни от чего отказываться! Надо просто пересмотреть свой образ жизни, свой распорядок дня. Не спорю, это тяжело. В быт семьи включается ещё один фактор, на который нужно больше времени и расходов. А часов в сутках по-прежнему 24. А зарплата какой была, такой и осталась. Если у человека есть желание, он всегда найдёт возможность. Если нет желания, то найдётся миллион отговорок и причин, почему нужно бросить.

Время собирать медали?

— В составе сборной России по хоккею на чемпионатах и Олимпиадах, пожалуй, всегда есть новокузнечане. В чём феномен новокузнецкой школы хоккея?

— Новокузнецк был и остаётся кузницей кадров. В высшей лиге всегда играло много наших спортсменов, даже когда наша команда выступала во второй лиге. Во-первых, потому что город хоккейный. Заводская команда корнями росла из металлургов и шахтёров — это профессии, где не позволяется лень, трусость, слабость. У печи или в забое не бывает подлецов. И хоккеистами становились дети этих сильных, закалённых трудом людей. Во-вторых, была советская система подготовки. Были величайшие люди, которые двигали как профессиональный, так и детский хоккей. Нам повезло учиться у них, продолжить их дело. И сейчас подошло время собирать те камни, которые были разбросаны в прошлом.

Ребята 1965 года, нашего возраста, в своё время негласно решили поднять новокузнецкий хоккей. Думаю, мы выполняем её: сначала сами играли за «Металлург», а теперь одни руководят в хоккее, другие воспитывают новое поколение чемпионов. Так, Николай Мишин — первый тренер Ильи Сорокина, Андрей Лучанский — первый тренер Кирилла Капризова, мой воспитанник Сергей Бобровский. Когда ребёнок попадает в школу с такими традициями, у него нет выбора, кроме как становиться чемпионом.

— Почему 26 лет не было олимпийского золота в хоккее?

— Видимо, потому что страна была слабая. Государство бросило людей на произвол судьбы, и люди ударились зарабатывать деньги. Лучшие игроки, специалисты уехали — всё развалилось. Поэтому и не было золота. Если, например, сварщик уволится с одного места работы, у него есть возможность устроиться на другом предприятии через дорогу. А если меня, хоккейного тренера, или игрока уволят из клуба, есть возможность устроиться в этом городе? Нет. Надо уезжать в другой город. А если в стране в целом хоккей разваливается, то уезжает в другую страну.

На «лифте» — к успеху.

— Ваш воспитанник Сергей Бобровский — лучший голкипер НХЛ в 2013 и 2017 гг., чемпион мира. Поделитесь «рецептом»: как воспитать чемпиона?

— Вообще любой мужчина в душе должен быть чемпионом, необязательно в хоккее. В отношениях, в дружбе, в быту, в хобби. Чемпион — это лучший в своём деле. И не может человек стать лучшим в каком-то деле, если он неорганизован, если не умеет учиться, если ленится, не умеет анализировать ситуацию. Родители и тренер (а хоккей — это тоже предмет, как математика, литература и т. п., только намного сложнее) для начала обязаны научить ребёнка учиться — тогда высока вероятность, что он станет чемпионом. На пути к чемпионству ещё много «если»: если есть предрасположенность к занятию хоккеем, если ребёнок здоров…

Моё личное убеждение: никакой самый хороший тренер не сможет никого научить и сделать из человека чемпиона. Чемпионом должен стать человек сам. Мы, взрослые, только можем ему либо помочь, либо помешать на этом пути.

— Нет сомнений, что спорт — это хороший социальный лифт. Как устраиваются спортсмены в жизни?

— Спорт даёт возможность научиться ориентироваться в жизни. Хоккей — это стрессовая жизнь. Всего лишь за один сезон человек переживает столько эмоций, столько позитивного и негативного, столько возможностей сделать выбор, сколько обычный человек переживает за несколько лет. Значит, хоккеист лучше подготовлен к принятию быстрых серьёзных решений.