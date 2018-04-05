«Бог ваших куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг

Источник: РИА Новости

Это ключевой день церковного года, в который всех верующих призывают утром прийти в храм и «причаститься Крови и Тела Христовых», а вечером выслушать чтение двенадцати отрывков из Евангелия, рассказывающих о последних часах земной жизни Христа. Нужно ли в этот день красить пасхальные яйца, печь куличи и зачем патриархи моют ноги простым священникам — в материале РИА Новости.

С огоньком и чистыми ногами

Евангелие от Матфея описывает, как во время трапезы Иисус взял хлеб, благословил его и, преломив, раздал ученикам со словами: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». А затем подал апостолам чашу с вином и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».

Прошло уже больше двух тысяч лет, но каждый год даже не очень церковные люди в Великий четверг идут в храм, чтобы исполнить этот завет Христа.

После утренней литургии в церкви вспоминают еще один момент Тайной вечери: перед праздничной трапезой Христос, уподобившись слуге, вымыл ноги сначала апостолу Петру, а затем и всем остальным своим ученикам. В некоторых протестантских общинах вплоть до XX века считалось, что, не повторив Его поступок перед евхаристией, человек теряет спасение.

В Иерусалиме на площади перед храмом Гроба Господня патриарх Феофил по традиции омоет ноги 12 монахам. А патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит этот удивительный чин в храме Христа Спасителя в Москве.

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Вечером вспоминают уже события Страстной пятницы — самого скорбного дня церковного года. В храмах совершается служба «двенадцати Евангелий» — на ней читают 12 отрывков из четырех новозаветных текстов, описывающих последние часы земной жизни Христа: как Его схватили, судили, били и распяли. Вспоминают и Его последнюю беседу с учениками в Гефсиманском саду, и «моление о чаше», когда Он просил Отца Небесного избавить Его от «этой чаши» страданий, и казнь на Голгофе, и погребение. Всю эту длинную службу священники и прихожане стоят в храме с зажженными свечами. Потом их не гасят, а, по традиции, стараются принести домой и сохранить их огонь в лампадах до Пасхи.

В ожидании главного

Однако, несмотря на весь драматизм последних дней Страстной недели, все в вечернем богослужении четверга указывает на то, что распятие — это еще не конец истории, что торжества смерти не будет и жизнь все равно победит.

«Когда мне было 18 лет и я служил в армии, Великий четверг выпал на 1 мая. Центр Москвы должны были перекрыть на весь день из-за парада и демонстраций. Прекращался доступ и в храм Воскресения Словущего на Успенском вражке, куда я ходил с детства и где прислуживал с 15 лет. И тогда владыка Питирим (митрополит Питирим (Нечаев). — Прим. ред.) решил ночью служить литургию Великого четверга, а потом, после небольшого перерыва, утреню с чтением 12 Евангелий», — вспоминает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

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Он ночью приехал в храм. Она «была тихая и теплая, и храм, наполненный светом, сиял среди ночи, как какой-то сказочный дворец. А то, что происходило внутри храма, передать словами невозможно: это было «небо на земле». Это было, вероятно, то, что испытали посланцы князя Владимира в десятом веке, когда присутствовали за богослужением в храме Святой Софии в Константинополе. Вернувшись на Русь, они так описали пережитое: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми».

По словам митрополита, заменить подобный опыт нельзя никакими рассуждениями о «Боге в душе» и «высшем разуме».

Куличи подождут

Что касается куличей, творожных пасх, крашеных яиц, подарков к празднику, предпраздничной уборки, даже в храме, то все эти хлопоты лучше всего закончить заранее, чтобы на Страстной только ходить на службы, убежден настоятель подмосковного храма в честь иконы Божией Матери «Державная» священник Николай Булгаков.

Он помнит, как однажды в Москве архиепископ Киприан (Зернов) сказал своим прихожанам:

Если вы хоть одну службу Страстной седмицы пропустите, Господь ваших куличей не примет. Архиепископ Киприан

А службы в эти дни совершают дважды в день — утром и вечером, в Страстную пятницу — даже три раза. И за первые три дня Страстной единственный раз в году полностью прочитывают все четыре Евангелия.

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«Излишние мысли в сторону того, что поесть и попить, колбасные и творожные “выверты” сознания свидетельствуют: мы мало понимаем, что такое пост, Евангелие и Кто такой Христос. Страстная неделя требует отнятия внимания от второстепенного. Если и возрождать что-то в церковной традиции, то делать это нужно не с точки зрения “священного” быта, а надо начинать с глубоких переживаний христианской общиной всех событий Страстей Христовых. Ну, а быт — так или иначе — будет добавлен, оформлен и украшен: окна будут чистыми, занавески свежими, яйца сваренными и выкрашенными», — рассуждает известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев.

Ужас апостолов

Весь смысл богослужений Страстной, по глубокому убеждению священника, заключается даже не в воспоминаниях о страданиях Христа, а в непосредственном и личном переживании всех событий Его жизни в последнюю неделю перед казнью.

«В воскресенье (Вербное, когда Он въезжал в Иерусалим за неделю до Пасхи. — Прим. ред.) народ кричал ему: “Осанна Сыну Давидову!”, в среду блудница помазала Христа миром, в четверг Господь установил таинство евхаристии, потом молитва в Гефсиманском саду, взятие под стражу, хождение к Пилату, Ироду и обратно, битье, издевательства, ночной суд, распятие, покой субботы и утро первого дня Воскресения. А потом все распрямилось, как пружина, — и вот весь мир живет уже две тысячи лет благодаря тем событиям, зная или даже не зная об этом», — продолжает Ткачев.

Если бы Страсти Господни продолжились хоть на один день, никто бы не выжил, считает священник. Апостол Петр был на грани безумия от скорби и собственного предательства, Иуда повесился, не дотерпел до Воскресения. Все были перепуганы, растеряны, находились в ужасной скорби. Если бы Господь воскрес на пятый день, Он не нашел бы ни одного апостола, уверен отец Андрей. «Это для нас сегодня покой Великой субботы разбавлен знанием о грядущем Воскресении, а ужас распятия скрашен пониманием того, что Христос на самом деле жив. Но апостолы же этого не знали наверняка!» — заключает он.

На самом деле апостолы все знали. Но, наверное, так и не смогли поверить до конца. «Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» — так записал слова Христа его любимый ученик Иоанн.