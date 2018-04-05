Полицейские рассказали казанцам, как не стать жертвой мошенников

В весенний пасмурный день на улице было необычайно весело. Танцевальный ансамбль «Смайлики» привлекал внимание прохожих зажигательными номерами, а статные мужчины в погонах разъясняли жителям Казани простые правила, способные помочь горожанам не попасться на уловки мошенников. Таким необычным способом полицейские совместно с Общественным Советом при Управлении МВД России по Казани провели в районах города акцию с лаконичным названием «Осторожно — мошенники!».

Стражи правопорядка разъяснили казанцам, что нужно делать, если столкнулись с аферистами, а также раздавали листовки с четкими и понятными правилами поведения в нештатной ситуации. Но на этом полицейские не остановились. Они провели поквартирный обход, индивидуально беседую с каждым из жильцов.

Сотрудники полиции рассказали, что наиболее популярным видом мошенничества является обман с банковскими картами. Хитростью злоумышленники узнают данные карты и снимают со счета все денежные средства.

Особое внимание блюстители закона обратили на пенсионеров. Именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников.