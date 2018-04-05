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11:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полицейские рассказали казанцам, как не стать жертвой мошенников

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). Полицейские рассказали казанцам, как не стать жертвой мошенников, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

В весенний пасмурный день на улице было необычайно весело. Танцевальный ансамбль «Смайлики» привлекал внимание прохожих зажигательными номерами, а статные мужчины в погонах разъясняли жителям Казани простые правила, способные помочь горожанам не попасться на уловки мошенников. Таким необычным способом полицейские совместно с Общественным Советом при Управлении МВД России по Казани провели в районах города акцию с лаконичным названием «Осторожно — мошенники!».

Стражи правопорядка разъяснили казанцам, что нужно делать, если столкнулись с аферистами, а также раздавали листовки с четкими и понятными правилами поведения в нештатной ситуации. Но на этом полицейские не остановились. Они провели поквартирный обход, индивидуально беседую с каждым из жильцов.

Сотрудники полиции рассказали, что наиболее популярным видом мошенничества является обман с банковскими картами. Хитростью злоумышленники узнают данные карты и снимают со счета все денежные средства.

Особое внимание блюстители закона обратили на пенсионеров. Именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников.

Подобные акции стали уже доброй традицией, способной уберечь жителей республики от действий преступников.

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