Волгоградцев испугала учебная тревога в «Пирамиде»
Учебная пожарная тревога в
Учебная пожарная тревога в
Как сообщает «КП-Волгоград», вой пожарной сирены и слова автоинформатора «Внимание, пожарная тревога! Просьба всем сохранять спокойствие и немедленно покинуть помещение» разносились на многие сотни метров от торгового комплекса.
Между тем, никакой реальной тревоги не было. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в торговом центре примерно за час до его открытия для посетителей проводятся учения по отработке действий в случае реального возникновения пожара.
Отметим, что волгоградцам придется еще раз услышать вой сирен — пройдет проверка городской автоматизированной системы оповещения населения. По более, чем двум сотням громкоговорителей будут подавать сигналы «Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги» с последующей проверкой эффективности их прохождения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.