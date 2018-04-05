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10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцев испугала учебная тревога в «Пирамиде»

Учебная пожарная тревога в торгово-развлекательном комплексе «Пирамида» вызвала переполох среди спешащих утром четверга, 5 апреля, по делам волгоградцев.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает «КП-Волгоград», вой пожарной сирены и слова автоинформатора «Внимание, пожарная тревога! Просьба всем сохранять спокойствие и немедленно покинуть помещение» разносились на многие сотни метров от торгового комплекса.

Между тем, никакой реальной тревоги не было. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в торговом центре примерно за час до его открытия для посетителей проводятся учения по отработке действий в случае реального возникновения пожара.

Отметим, что волгоградцам придется еще раз услышать вой сирен — пройдет проверка городской автоматизированной системы оповещения населения. По более, чем двум сотням громкоговорителей будут подавать сигналы «Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги» с последующей проверкой эффективности их прохождения.

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