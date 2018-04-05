Волгоградцев испугала учебная тревога в «Пирамиде»

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает «КП-Волгоград», вой пожарной сирены и слова автоинформатора «Внимание, пожарная тревога! Просьба всем сохранять спокойствие и немедленно покинуть помещение» разносились на многие сотни метров от торгового комплекса.

Между тем, никакой реальной тревоги не было. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в торговом центре примерно за час до его открытия для посетителей проводятся учения по отработке действий в случае реального возникновения пожара.