Психологи выяснили, как отказ от соцсетей повлияет на человека
Австралийские психологи изучили, как повлияет на человека временный отказ от использования социальных сетей. Своё исследование они опубликовали в журнале Journal of Social Psychology.
Австралийские психологи изучили, как повлияет на человека временный отказ от использования социальных сетей. Своё исследование они опубликовали в журнале Journal of Social Psychology.
Для участия в эксперименте были отобраны 138 добровольцев 18−40 лет из числа активных пользователей Facebook. Их поделили на две группы. Первая группа в течение пяти дней не заходила в соцсеть, а вторая пользовались сервисом. У всех испытуемых были взяты анализы слюны для определения концентрации гормонов, среди них провели анкетирование с целью выяснить количество друзей в интернете и уровень субъективного счастья.
Через пять дней у первой группы заметно снизился уровень гормона стресса, который повышает тревожность и ослабляет иммунитет. Психологические тесты показали, что участники, отказавшиеся от Facebook, оценивали своё состояние хуже, хотя и посвящали больше времени общению с близкими в реальности. Все они с нетерпением ждали возвращения в сеть.
Авторы работы считают, что перерыв в использовании соцсети уменьшил физиологический стресс от объёма новой информации. При этом многие испытуемые чувствовали «выключенными» из жизни своих знакомых. Они пришли к выводу, что недолгий перерыв в соцсетях может быть полезным, но не стоит недооценивать их роль как инструмента общения.
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