Психологи выяснили, как отказ от соцсетей повлияет на человека

Источник: Клопс.ru

Для участия в эксперименте были отобраны 138 добровольцев 18−40 лет из числа активных пользователей Facebook. Их поделили на две группы. Первая группа в течение пяти дней не заходила в соцсеть, а вторая пользовались сервисом. У всех испытуемых были взяты анализы слюны для определения концентрации гормонов, среди них провели анкетирование с целью выяснить количество друзей в интернете и уровень субъективного счастья.

Через пять дней у первой группы заметно снизился уровень гормона стресса, который повышает тревожность и ослабляет иммунитет. Психологические тесты показали, что участники, отказавшиеся от Facebook, оценивали своё состояние хуже, хотя и посвящали больше времени общению с близкими в реальности. Все они с нетерпением ждали возвращения в сеть.