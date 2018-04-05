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10:12 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области набравшим 100 баллов по ЕГЭ вручат знаки отличия

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Специальный знак отличия будет вручаться набравшим сто баллов по ЕГЭ в Новосибирской области. Об этом в четверг заявил журналистам и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

5 апреля в Новосибирске стартовала всероссийская акция «100 баллов для победы». В рамках круглого стола в школе «Надежда Сибири» один из учеников спросил, не планируется ли выдавать специальный знак отличия стобалльникам ЕГЭ.

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«Идея интересная, мы её поддержим и в ближайшее время приступим к её реализации», — сказал Федорчук. Он добавил, что дизайн знака будет разработан в «Школе Сибири», в которой есть свой центр предпринимательства.

В свою очередь начальник управления Рособрнадзора Игорь Круглинский добавил, что положительно оценивает инициативу. «Впоследствии вы можете представить нам дизайн награды, и мы поможем транслировать ваш опыт на другие регионы», — обратился Круглинский к региональному министру.

Всероссийская акция «100 баллов для победы», посвящённая подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018, проводится уже четвертый год подряд. Ежегодно в ней принимают участие не менее 50 регионов России.

Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. При проведении экзамена на всей территории РФ применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.

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