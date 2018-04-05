Фанаты ЦСКА испортили в Ростове новый переход

«Новый переход и вот такой “подарок” оставили нам гости из Москвы. Ох, не тех болельщиков прозвали свиньями, не тех», — возмутился в социальных сетях один из жителей Ростова. Выходка болельщиков расстроила горожан, кто-то из них даже предложил в социальных сетях сделать ответный жест и расписать станцию метро рядом со стадионом «ЦСКА» в Москве.