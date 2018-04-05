Фанаты ЦСКА испортили в Ростове новый переход
Один из подземных переходов в
Один из подземных переходов в
Как сообщает сетевое издание «Блокнот», на стенах сооружения появились надписи «ЦСКА Москва», которые могли сделать фанаты столичного клуба.
Напомним, в минувшие выходные в донской столице команда сыграла с ФК «Ростов».
«Новый переход и вот такой “подарок” оставили нам гости из Москвы. Ох, не тех болельщиков прозвали свиньями, не тех», — возмутился в социальных сетях один из жителей Ростова. Выходка болельщиков расстроила горожан,
«Возле станции метро “ЦСКА” в Москве тоже всё изгажено, а когда заканчивается матч они начинают писать маркёрами на фасадах домов, пить во дворах», «Все фанаты одинаковые», — написали пользователи.
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