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11:42 (мск), источник: Деловое сообщество

Фанаты ЦСКА испортили в Ростове новый переход

Один из подземных переходов в Ростове-на-Дону рядом с Ворошиловским мостом неизвестные расписали баллончиками с краской.

Как сообщает сетевое издание «Блокнот», на стенах сооружения появились надписи «ЦСКА Москва», которые могли сделать фанаты столичного клуба.

Напомним, в минувшие выходные в донской столице команда сыграла с ФК «Ростов».

«Новый переход и вот такой “подарок” оставили нам гости из Москвы. Ох, не тех болельщиков прозвали свиньями, не тех», — возмутился в социальных сетях один из жителей Ростова. Выходка болельщиков расстроила горожан, кто-то из них даже предложил в социальных сетях сделать ответный жест и расписать станцию метро рядом со стадионом «ЦСКА» в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Возле станции метро “ЦСКА” в Москве тоже всё изгажено, а когда заканчивается матч они начинают писать маркёрами на фасадах домов, пить во дворах», «Все фанаты одинаковые», — написали пользователи.

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