В аэропорту Пулково задержали все рейсы из-за пожарной эвакуации
Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 апреля.
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Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 апреля.
В аэропорту Пулково задержали все рейсы
По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 апреля. Сигнал о тревоге прозвучал около 23.10. В результате в здании началась пожарная эвакуация: люди вместе с чемоданами поспешили к выходам.
Все рейсы из аэропорта были задержаны. После полуночи ситуация нормализовалась. Сейчас все самолеты улетают и прилетают согласно расписанию.
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