МЧС: В Татарстане на 59 местах можно сделать пляжи
В МЧС Татарстана предлагают сделать больше общественных оборудованных пляжей. Это позволит снизить гибель людей на водоемах.
В МЧС Татарстана предлагают сделать больше общественных оборудованных пляжей. Это позволит снизить гибель людей на водоемах.
— Все случаи гибели людей на воде в Татарстане произошли на необорудованных для купания местах, — отметил начальник Главного управления МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин.
Так, в 2017 году утонуло почти 100 человек. В республике есть всего35 оборудованных пляжей, и большая часть из них на территории санаториев и баз отдыха. Для свободного доступа остается только 15 пляжей.
— Мы обследовали территорию республики и обнаружили 59 мест, где рельеф дна и местоположение позволяют оборудовать пляж. Находятся они в 28 муниципальных образованиях, в том числе и в районах, где фиксируется наибольшее число несчастных случаев на воде, — отметил Хабибуллин.
Уже известно, что за пять лет в Татарстане появится 18 оборудованных пляжей. Из них 4 в 2018 году.
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