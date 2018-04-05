МЧС: В Татарстане на 59 местах можно сделать пляжи

Источник: Комсомольская правда

— Все случаи гибели людей на воде в Татарстане произошли на необорудованных для купания местах, — отметил начальник Главного управления МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин.

Так, в 2017 году утонуло почти 100 человек. В республике есть всего35 оборудованных пляжей, и большая часть из них на территории санаториев и баз отдыха. Для свободного доступа остается только 15 пляжей.

— Мы обследовали территорию республики и обнаружили 59 мест, где рельеф дна и местоположение позволяют оборудовать пляж. Находятся они в 28 муниципальных образованиях, в том числе и в районах, где фиксируется наибольшее число несчастных случаев на воде, — отметил Хабибуллин.