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18:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы пожаловались антимонопольщикам на рекламу аптеки

Жители Волгограда начали жаловаться в УФАС на рекламу «Волгофарма», висящую в форме магистральной арки над дорогой в Дзержинском районе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» антимонопольщики, в отношении аптеки возбудили дело. Специалисты даже провели уже первое заседание комиссии. Камнем преткновения стал баннер, на котором людей призывают покупать медикаменты в проверенных аптеках, намекая на то, что такая находится на бульваре 30-летия Победы. Пожаловавшиеся на него в УФАС волгоградцы считают, что их таким образом вводят в заблуждение. Кроме того, людей, по их словам, отпугивают от посещения других аптек, что дискредитирует конкурентов «Волгофарма».

Пока рассмотрение дела отложено в связи с проведением лингвистической экспертизы рекламы. Новое заседание комиссии пройдет 18 апреля.

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