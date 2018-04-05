Волгоградцы пожаловались антимонопольщикам на рекламу аптеки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» антимонопольщики, в отношении аптеки возбудили дело. Специалисты даже провели уже первое заседание комиссии. Камнем преткновения стал баннер, на котором людей призывают покупать медикаменты в проверенных аптеках, намекая на то, что такая находится на бульваре 30-летия Победы. Пожаловавшиеся на него в УФАС волгоградцы считают, что их таким образом вводят в заблуждение. Кроме того, людей, по их словам, отпугивают от посещения других аптек, что дискредитирует конкурентов «Волгофарма».