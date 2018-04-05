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09:50 (мск), источник: Восток Медиа

Новый культурный центр объединит хабаровчан всех национальностей

В дальневосточной столице откроют культурный центр, в котором будут представлены все национальности граждан, которые проживают на территории города. Идею строительства воплотил в реальность президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири Владимир Бейк.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, строительство центра в микрорайоне «Рабочий городок» началось весной прошлого года.

«Это студия, здесь обустроим сцену для выступлений творческих коллективов, там дальше будут работать танцевальные и вокальные кружки. Дом Дружбы, так мы про себя называем культурный центр, не будет пустовать, рядом большой жилой микрорайон, поэтому здесь всегда будут звучать голоса детей», — рассказал Владимир Бейк, обходя помещения строящегося здания.

Отмечается, что центр готов предоставлять свои залы для проведения национальных праздников безвозмездно. Украинцы, белорусы, татары, азербайджанцы (на территории города работают 27 национальных центров) смогут собраться под одной крышей. Помощь в строительстве объекта оказала мэрия.

«Между администрацией города и Ассоциацией народов региона действует соглашение о взаимодействии. Также в этом году мэр Хабаровска Александр Соколов принял решение об увеличении общего объема финансирования грантовой поддержки. Она составила 4,75 миллиона рублей. В ходе конкурса среди некоммерческих организаций её получили и пять НКО, которые занимаются развитием национально-культурной деятельности», — отметил начальник городского аналитического отдела по связям с общественностью Сергей Худенев.

Стоимость культурного центра площадью 800 квадратных метров пока не называют. Застройщику предстоит не только закончить возведение здания, но и выполнить работы по благоустройству.

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