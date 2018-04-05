Новый культурный центр объединит хабаровчан всех национальностей

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, строительство центра в микрорайоне «Рабочий городок» началось весной прошлого года.

«Это студия, здесь обустроим сцену для выступлений творческих коллективов, там дальше будут работать танцевальные и вокальные кружки. Дом Дружбы, так мы про себя называем культурный центр, не будет пустовать, рядом большой жилой микрорайон, поэтому здесь всегда будут звучать голоса детей», — рассказал Владимир Бейк, обходя помещения строящегося здания.

Отмечается, что центр готов предоставлять свои залы для проведения национальных праздников безвозмездно. Украинцы, белорусы, татары, азербайджанцы (на территории города работают 27 национальных центров) смогут собраться под одной крышей. Помощь в строительстве объекта оказала мэрия.

«Между администрацией города и Ассоциацией народов региона действует соглашение о взаимодействии. Также в этом году мэр Хабаровска Александр Соколов принял решение об увеличении общего объема финансирования грантовой поддержки. Она составила 4,75 миллиона рублей. В ходе конкурса среди некоммерческих организаций её получили и пять НКО, которые занимаются развитием национально-культурной деятельности», — отметил начальник городского аналитического отдела по связям с общественностью Сергей Худенев.