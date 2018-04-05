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09:51 (мск), источник: НИА Красноярск

По улицам Красноярска бродит около 7000 бездомных собак

Такие цифры озвучил сегодня первый заместитель главы города Владислав Логинов на еженедельном брифинге. По его словам, горожане стали чаще жаловаться на случаи нападения животных на людей — число обращений выросло в 6−7 раз.

Владислав Логинов пояснил, что в городе все еще нет ни одного грамотного подрядчика, способного регулировать численность бездомных собак на улицах города. В мэрии нашли один из путей решения этой проблемы. Помимо победителя торгов, администрация подключила еще трех подрядчиков.

«Сегодня нет правильно сформированной услуги в этом направлении. Есть у нас такая брешь, которую пока ни один подрядчик не может закрыть. Поэтому мы вынуждены обращаться к другим подрядчикам, решать эту проблему другим путем. Рассчитываем, что в комплексе мы добьемся необходимого результата», — рассказал Логинов. Однако, пока работу сложно назвать даже удовлетворительной. Еженедельно подрядчики отлавливают до 50 бесхозных животных. А при количестве бродячих собак, живущих в Красноярске, это число должно быть как минимум в два раза больше — 100−120 в неделю.

«Есть необходимое число-регулятор, которое должно сохранять некий паритет количества животных на улицах города. К сожалению, пока этот показатель не выполняется, но мы рассчитываем, что при помощи новых компаний мы все-таки этого показателя достигнем», — сообщил первый заместитель главы города.

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