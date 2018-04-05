По улицам Красноярска бродит около 7000 бездомных собак

Владислав Логинов пояснил, что в городе все еще нет ни одного грамотного подрядчика, способного регулировать численность бездомных собак на улицах города. В мэрии нашли один из путей решения этой проблемы. Помимо победителя торгов, администрация подключила еще трех подрядчиков.

«Сегодня нет правильно сформированной услуги в этом направлении. Есть у нас такая брешь, которую пока ни один подрядчик не может закрыть. Поэтому мы вынуждены обращаться к другим подрядчикам, решать эту проблему другим путем. Рассчитываем, что в комплексе мы добьемся необходимого результата», — рассказал Логинов. Однако, пока работу сложно назвать даже удовлетворительной. Еженедельно подрядчики отлавливают до 50 бесхозных животных. А при количестве бродячих собак, живущих в Красноярске, это число должно быть как минимум в два раза больше — 100−120 в неделю.