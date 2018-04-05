Фадина и Бурков посетят финальный матч НХЛ

На этой неделе, 7 апреля, в «Арене Омск» состоится завершающий матч Ночной хоккейной лиги. На льду встретятся команда «Титан» и «СибирьгазСервис». Отметим, что обе команды не уступили ни в одном из состоявшихся 13 матчей. У обеих равный счет по очкам. Команды будут бороться за право поехать в Сочи на Всероссийский фестиваль НХЛ.