Фадина и Бурков посетят финальный матч НХЛ
Хоккеисты поборются за право поехать в Сочи.
Хоккеисты поборются за право поехать в Сочи.
На этой неделе, 7 апреля, в «Арене Омск» состоится завершающий матч Ночной хоккейной лиги. На льду встретятся команда «Титан» и «СибирьгазСервис». Отметим, что обе команды не уступили ни в одном из состоявшихся 13 матчей. У обеих равный счет по очкам. Команды будут бороться за право поехать в Сочи на Всероссийский фестиваль НХЛ.
Отметим, что матч посетят врио губернатора Александр Бурков и мэр Оксана Фадина. На игру придет и директор по хоккейным операциям «Авангарда» Евгений Хацей. Все трое вручат награду победителям.
Добавим, что мероприятие можно посетить бесплатно. Матч начнется в 20:40.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.