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09:49 (мск), источник: Om1.ru

Фадина и Бурков посетят финальный матч НХЛ

Хоккеисты поборются за право поехать в Сочи.

На этой неделе, 7 апреля, в «Арене Омск» состоится завершающий матч Ночной хоккейной лиги. На льду встретятся команда «Титан» и «СибирьгазСервис». Отметим, что обе команды не уступили ни в одном из состоявшихся 13 матчей. У обеих равный счет по очкам. Команды будут бороться за право поехать в Сочи на Всероссийский фестиваль НХЛ.

Отметим, что матч посетят врио губернатора Александр Бурков и мэр Оксана Фадина. На игру придет и директор по хоккейным операциям «Авангарда» Евгений Хацей. Все трое вручат награду победителям.

Добавим, что мероприятие можно посетить бесплатно. Матч начнется в 20:40.

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