В 52 села Воронежской области придут мобильная связь и интернет

Мобильная связь и интернет придут в 52 села Воронежской области в этом году — об этом сообщили в региональном департаменте связи и массовых коммуникаций. 32 базовые станции сотовой связи установят на юге области — таким образом, доступ к услугам получат 23 тыс. человек. На софинансирование проекта из областного бюджета направят 19 млн рублей.