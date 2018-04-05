В 52 села Воронежской области придут мобильная связь и интернет
На софинансирование проекта из областного бюджета направят 19 млн рублей.
На софинансирование проекта из областного бюджета направят 19 млн рублей.
Мобильная связь и интернет придут в 52 села Воронежской области в этом году — об этом сообщили в региональном департаменте связи и массовых коммуникаций. 32 базовые станции сотовой связи установят на юге области — таким образом, доступ к услугам получат 23 тыс. человек. На софинансирование проекта из областного бюджета направят 19 млн рублей.
Напомним, в 2017 году был реализован первый этап проекта «Развитие услуг связи в труднодоступных населенных пунктах Воронежской области». Тогда мобильная связь и интернет пришли в 42 населённых пункта. Часть расходов взяли на себя областной бюджет и муниципалитеты, 60% средств выделил инвестор — крупный оператор мобильной связи.
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