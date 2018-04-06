Незамужние казахстанские звезды, которые любят свадебные платья
Красивые и свободные, многие отечественные знаменитости не прочь пощеголять в свадебном платье для новой фотосессии или очередного клипа.
Красивые и свободные, многие отечественные знаменитости не прочь пощеголять в свадебном платье для новой фотосессии или очередного клипа.
Казахстанские свадьбы всегда удивляют красотой и масштабностью торжества, особенно если дело касается звезд
1. Бибигуль Суюншалина
Казахстанская актриса Бибигуль Суюншалина успела побывать замужем в 2013 году. Спустя год совместной жизни супруги развелись. С тех пора знаменитость не раз была замечена в свадебных нарядах, но исключительно для фотосессии.
2. Сая Оразгалиева
Семейный статус актрисы Саи Оразгалиевой «в браке» был актуален несколько месяцев в 2009 году. То был насыщенный период в жизни девушки: замужество, развод и рождение сына Радмира. После этого знаменитость больше не ходила под венец, однако от свадебных нарядов не отказалась.
3. Акбота Сейтмагамбет
Как известно, Акбота Сейтмагамбет стала причиной внезапного расставания Даурена Айдаркулова с бывшей женой. Акбота очаровала Даурена на съемках фильма «Гламур для дур» и 1 июня 2017 года у пары родился сын Ибрагим. Однако уже осенью прошлого года девушка заявила о разрыве с Айдаркуловым, но свадебные наряды актриса примерят и по сей день. К слову, белоснежные платья Акботе весьма к лицу.
4. Луина
Певица Луина не спешит идти под венец. Не так давно стало известно о разрыве исполнительницы с
5. Макпал Исабекова
Еще одна популярная певица до сих пор пребывает в рядах незамужних. Личная жизнь Макпал Исабековой находится под грифом «совершенно секретно». Исполнительница радует поклонников лишь фотографиями и видеоклипами в свадебных нарядах, ну хотя бы так. Напомним, казахстанские
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