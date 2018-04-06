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14:32 (мск), источник: Nur.kz

Незамужние казахстанские звезды, которые любят свадебные платья

Красивые и свободные, многие отечественные знаменитости не прочь пощеголять в свадебном платье для новой фотосессии или очередного клипа.

Казахстанские свадьбы всегда удивляют красотой и масштабностью торжества, особенно если дело касается звезд шоу-бизнеса. Однако, в рядах отечественных знаменитостей есть и те, кто вовсе не торопится связывать себя узами брака. Эти звездные красавицы полностью сосредоточились на творчестве и карьере. Мы решили напомнить своим читателям о самых завидных невестах Казахстана, которые выглядят сногсшибательно в свадебных нарядах.

1. Бибигуль Суюншалина

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Казахстанская актриса Бибигуль Суюншалина успела побывать замужем в 2013 году. Спустя год совместной жизни супруги развелись. С тех пора знаменитость не раз была замечена в свадебных нарядах, но исключительно для фотосессии.

2. Сая Оразгалиева

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Семейный статус актрисы Саи Оразгалиевой «в браке» был актуален несколько месяцев в 2009 году. То был насыщенный период в жизни девушки: замужество, развод и рождение сына Радмира. После этого знаменитость больше не ходила под венец, однако от свадебных нарядов не отказалась.

3. Акбота Сейтмагамбет

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Как известно, Акбота Сейтмагамбет стала причиной внезапного расставания Даурена Айдаркулова с бывшей женой. Акбота очаровала Даурена на съемках фильма «Гламур для дур» и 1 июня 2017 года у пары родился сын Ибрагим. Однако уже осенью прошлого года девушка заявила о разрыве с Айдаркуловым, но свадебные наряды актриса примерят и по сей день. К слову, белоснежные платья Акботе весьма к лицу.

4. Луина

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Певица Луина не спешит идти под венец. Не так давно стало известно о разрыве исполнительницы с женихом-продюсером Жомартом Сулейменовым. В свое время Луина интриговала поклонников снимками в свадебном платье, многие предвкушали скорое торжество, однако судьба распорядилась по-другому.

5. Макпал Исабекова

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Еще одна популярная певица до сих пор пребывает в рядах незамужних. Личная жизнь Макпал Исабековой находится под грифом «совершенно секретно». Исполнительница радует поклонников лишь фотографиями и видеоклипами в свадебных нарядах, ну хотя бы так. Напомним, казахстанские девушки-звезды разделись в новом клипе Луины.

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