В период пасхальных праздников в аэропорту Кишинёва туристам будут вручать сюрпризы

Им будут вручать брошюры с картой Молдовы, афишей культурных мероприятий, а также со скидочными купонами на посещение виноделен и покупку товаров местного производства. Пассажиры инициативе рады.



«Я сюда приезжаю уже девятый или десятый раз. Я влюблен в молдавское вино, чувствую себя здесь, как дома».



«Я приехала домой, и к сожалению, в выходные уже уеду. Молдавские вина мне очень нравятся».



Акцию в рамках кампании «Будь нашим гостем» проводят с целью продвижения туризма в Молдове.



«Благодаря брендам наших дизайнеров, нашим винам и другим смежным отраслям мы можем улучшить наш имидж и привлечь как можно больше туристов», — сказала замглав Проекта по конкурентоспособности в РМ Диана Лазэр.



«Все, что ассоциируется с Молдовой, важно сохранять и продвигать за пределами страны. У диаспоры в этом смысле огромный потенциал», — сообщила глава Бюро по связям с диаспорой Ольга Копту.



Акция продлится до 18 апреля. Ее проводит Бюро по связям с диаспорой при поддержке Проекта конкурентоспособности Молдовы, финансируемого USAID и правительством Швеции.