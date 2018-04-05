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09:54 (мск), источник: Publika.md

В период пасхальных праздников в аэропорту Кишинёва туристам будут вручать сюрпризы

Международный аэропорт Кишинева в период пасхальных праздников приготовил сюрпризы для всех путешественников.

Источник: Publika.md
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Им будут вручать брошюры с картой Молдовы, афишей культурных мероприятий, а также со скидочными купонами на посещение виноделен и покупку товаров местного производства. Пассажиры инициативе рады.

«Я сюда приезжаю уже девятый или десятый раз. Я влюблен в молдавское вино, чувствую себя здесь, как дома».

«Я приехала домой, и к сожалению, в выходные уже уеду. Молдавские вина мне очень нравятся».

Акцию в рамках кампании «Будь нашим гостем» проводят с целью продвижения туризма в Молдове.

«Благодаря брендам наших дизайнеров, нашим винам и другим смежным отраслям мы можем улучшить наш имидж и привлечь как можно больше туристов», — сказала замглав Проекта по конкурентоспособности в РМ Диана Лазэр.

«Все, что ассоциируется с Молдовой, важно сохранять и продвигать за пределами страны. У диаспоры в этом смысле огромный потенциал», — сообщила глава Бюро по связям с диаспорой Ольга Копту.

Акция продлится до 18 апреля. Ее проводит Бюро по связям с диаспорой при поддержке Проекта конкурентоспособности Молдовы, финансируемого USAID и правительством Швеции.

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