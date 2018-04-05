«Левада-центр»: половина россиян стала хуже относиться к Великобритании
К Великобритании относятся плохо 51% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра». Четверть респондентов (24%) назвали свое отношение к королевству «скорее хорошим», очень хорошо к нему относится 1%.
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