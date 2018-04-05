«Левада-центр»: половина россиян стала хуже относиться к Великобритании

Источник: AP 2018

Большинство россиян (81%) слышали о «деле Скрипаля». Из них 9% считают обвинения России в причастности к отравлению обоснованными, 31% — «скорее необоснованными», а 41% — «совершенно необоснованными».

Читайте также Версия об отравлении Скрипаля через гречку абсурдна, заявила Захарова

В 2008 году к Великобритании хорошо относились 61% россиян, плохо — 21%. До 2018 года вопрос об отношении к Великобритании социологи «Левада-центра» не задавали, спрашивая об отношении к ЕС в целом.

Опрос проводился 23—27 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах РФ.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Лондон считает Москву причастной к отравлению. В качестве ответа западные страны выслали порядка 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркально.