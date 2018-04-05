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10:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Левада-центр»: половина россиян стала хуже относиться к Великобритании

К Великобритании относятся плохо 51% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра». Четверть респондентов (24%) назвали свое отношение к королевству «скорее хорошим», очень хорошо к нему относится 1%.

Источник: AP 2018

Большинство россиян (81%) слышали о «деле Скрипаля». Из них 9% считают обвинения России в причастности к отравлению обоснованными, 31% — «скорее необоснованными», а 41% — «совершенно необоснованными».

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В 2008 году к Великобритании хорошо относились 61% россиян, плохо — 21%. До 2018 года вопрос об отношении к Великобритании социологи «Левада-центра» не задавали, спрашивая об отношении к ЕС в целом.

Опрос проводился 23—27 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах РФ.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Лондон считает Москву причастной к отравлению. В качестве ответа западные страны выслали порядка 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркально.

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