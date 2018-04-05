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11:44 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярском ТЦ «Комсомольский» закрыли цокольный этаж после проверки на пожароопасность

Этаж строили, как подземную парковку, но владельцы комплекса решили увеличить торговые площади и разместили там мебель, одежду и автохимию.

В ТЦ «Комсомольский» после проверки на пожароопасность собственники закрыли часть цокольного этажа. Как сообщили жители Красноярска, сегодня путь к некоторым магазинам в торговом комплексе перекрыт, сами торговые точки не работают.

Вчера в торговом центре проходила проверка во время которой выяснилось, что владельцы решили сэкономить на безопасности посетителей. Вместо проектных трех этажей — цокольного и двух надземных — хозяева комплекса отдали под торговые площади подземную парковку. На минус втором этаже торгуют пожароопасными товарами — мебелью, одеждой и автохимией.

Во время проверки выяснилось, что система дымоудаления не всегда работает, система оповещение о пожаре установили так, что в некоторых уголках комплекса сигнала не слышно.

«Учитывая, что горючая нагрузка здесь довольно значительная, возможно, это будет очень серьезные последствия иметь, потому что у человека сокращается время для того, чтобы покинуть здание», — отметил пожарный инспектор Виктор Калюжин, который принимал участие в проверке.

Экспертам показали открытые эвакуационные выходы, но еще вчера двери были закрыты на замки. Это нарушение видели члены комиссии, которые за день до проверки приходили в торговый центр неофициально.

«Вопросы у нас возникают не только к соблюдению правил пожарной безопасности, но и в целом к соблюдению требований и норм строительства и ввода объектов в эксплуатацию. По предварительным подсчетам порядка 100 объектов в городе Красноярске необходимо нам проверить. Акцент мы делаем на торговые центры, торгово-развлекательные комплексы. Особое внимание будем уделять тем помещениям, где располагаются детские учреждения, спортивные учреждения, образовательные учреждения — там повышенные требования», — пояснил прокурор города Александр Лайзенберг.

Проверки в торговых центрах будут проходить до середины следующей недели. Сотрудники прокуратуры обещают, что при обнаружении серьезных нарушений в торговых и развлекательных центрах они будут обращаться в суд и добиваться их закрытия.

В самом торговом комплексе получить комментарии не удалось. Будут ли переезжать из опасного здания арендаторы, тоже узнать не получилось — представители торгующих там фирм не захотели общаться с журналистами.

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