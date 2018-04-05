У омички арестовали счета и автомобиль за долги двойника
У омички арестовали счета и автомобиль за долги двойника. Приставы перепутали женщину с ее тезкой из Бурятии.
У омички арестовали счета и автомобиль за долги двойника. Приставы перепутали женщину с ее тезкой из Бурятии.
Ведь совпадает даже день рождения. Несмотря на всю иронию ситуации — Наталье Поповой совсем не до смеха. Как восстановить справедливость?
Проблемы начались еще в конце 2017 года — вспоминает Наталья Попова. Первая новость, которая ввела в ступор — это запрет на регистрацию автомобиля. А вскоре — и банковские счета оказались арестованы. Деньги пришлось занимать у друзей. Отчаявшаяся женщина не понимала — за что ее так преследуют приставы, ведь долгов у нее никаких нет. История длится уже несколько месяцев.
Наталья обращалась и к самим исполнителям судебных решений, и в прокуратуру, и даже писала президенту. Безрезультатно. Прокуратура провела шесть проверок, но приставы упорно продолжали вешать на женщину долги ее двойника — как оказалось, другая Наталья Попова вообще живёт в
Местный суд, куда обратилась омичка — вины приставов не усмотрели. Это решение оставил в силе и бурятский Верховный суд. А как пояснили «Вестям» сами приставы, ошибку — скорей всего допустили банкиры. Когда в банк отправляли запрос, чтобы узнать о счетах Натальи Поповой из
Впрочем, у омской семьи Поповых — есть сомнения в том, что вина лежит на банке. Финансисты наоборот говорят, что путаницу допустили именно приставы. Сдаваться Наталья и ее муж Павел тем временем — не собираются. В поисках справедливости она намерена пойти в Верховный суд России. Между тем, как показывает практика — история Натальи и ее двойника — не уникальна. Поэтому сейчас, по словам специалистов — к идентификационным данным граждан планируют добавить СНИЛС или ИНН. Тогда перепутать двойников уже не получится.
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