У омички арестовали счета и автомобиль за долги двойника

Ведь совпадает даже день рождения. Несмотря на всю иронию ситуации — Наталье Поповой совсем не до смеха. Как восстановить справедливость?

Проблемы начались еще в конце 2017 года — вспоминает Наталья Попова. Первая новость, которая ввела в ступор — это запрет на регистрацию автомобиля. А вскоре — и банковские счета оказались арестованы. Деньги пришлось занимать у друзей. Отчаявшаяся женщина не понимала — за что ее так преследуют приставы, ведь долгов у нее никаких нет. История длится уже несколько месяцев.

Наталья обращалась и к самим исполнителям судебных решений, и в прокуратуру, и даже писала президенту. Безрезультатно. Прокуратура провела шесть проверок, но приставы упорно продолжали вешать на женщину долги ее двойника — как оказалось, другая Наталья Попова вообще живёт в Улан-Удэ республики Бурятия.

Местный суд, куда обратилась омичка — вины приставов не усмотрели. Это решение оставил в силе и бурятский Верховный суд. А как пояснили «Вестям» сами приставы, ошибку — скорей всего допустили банкиры. Когда в банк отправляли запрос, чтобы узнать о счетах Натальи Поповой из Улан-Удэ, специалисты попросту могли поторопиться, не сверить часть данных и сообщить о счетах жительницы Омска.