6 апреля в трех районах Казани отключат электричество

(Город Казань KZN.RU, 5 апреля). 6 апреля в некоторых домах на территории Вахитовского, Приволжского, Советского районов Казани будет отключено электричество.

В Вахитовском районе электричество отключат с 8.00 до 17.00 по адресам: ул. Пушкина, 28, 30, 32, 34, ул. Профсоюзная, 1, ул. Щапова, 13; с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Авангардная, 56 корп.2, 60/2, 50, 52, 54, 56, 60, ул. Актайская, 7а, ул. Модельная, 9.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в домах частного сектора Приволжского района по улицам: Красновидовская, Ново-Давликеевская.

С 9.00 до 18.00 света не будет в домах Советского района по адресам: поселок Новая Сосновка, ул. Вишневая, 13а, 118а, ул. Компрессорщиков, 61, ул. Машиностроителей, 7−21, ул.1-я Таежная, 27−35, ул. Яблоневая, 37−89, и ул. Ичеговая в поселке Царицыно.

В это же время свет отключат в домах поселка Вознесенское Советского района по улицам: Кардашлек, Снайперская, Центральная.