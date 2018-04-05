6 апреля в трех районах Казани отключат электричество
Без света останутся жители многоквартирных домов и частного сектора Вахитовского, Приволжского, Советского районов.
Без света останутся жители многоквартирных домов и частного сектора Вахитовского, Приволжского, Советского районов.
(Город Казань KZN.RU, 5 апреля). 6 апреля в некоторых домах на территории Вахитовского, Приволжского, Советского районов Казани будет отключено электричество.
В Вахитовском районе электричество отключат с 8.00 до 17.00 по адресам: ул. Пушкина, 28, 30, 32, 34, ул. Профсоюзная, 1, ул. Щапова, 13; с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Авангардная, 56 корп.2, 60/2, 50, 52, 54, 56, 60, ул. Актайская, 7а, ул. Модельная, 9.
С 9.00 до 17.00 электричества не будет в домах частного сектора Приволжского района по улицам: Красновидовская,
С 9.00 до 18.00 света не будет в домах Советского района по адресам: поселок Новая Сосновка, ул. Вишневая, 13а, 118а, ул. Компрессорщиков, 61, ул. Машиностроителей, 7−21, ул.1-я Таежная, 27−35, ул. Яблоневая, 37−89, и ул. Ичеговая в поселке Царицыно.
В это же время свет отключат в домах поселка Вознесенское Советского района по улицам: Кардашлек, Снайперская, Центральная.
Причиной временных неудобств станут плановые ремонтные работы ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».
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