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10:38 (мск), источник: РИА Крым

Красиво жить не запретишь: судебный пристав в Ялте катался на авто должника

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. На бывшего сотрудника Управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Силовик из Ялты несколько месяцев ездил на изъятом автомобиле должника.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК.

«По данным следствия, подозреваемый с декабря 2017 года по февраль 2018 года использовал изъятый автомобиль у должника в личных целях», — говорится в пресс-релизе ведомства.

За превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) бывшему приставу грозит наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы до 4 лет. На время расследования он находится под подпиской о невыезде.

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