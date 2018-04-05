Красиво жить не запретишь: судебный пристав в Ялте катался на авто должника
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. На бывшего сотрудника Управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Силовик из Ялты несколько месяцев ездил на изъятом автомобиле должника.
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