Красиво жить не запретишь: судебный пристав в Ялте катался на авто должника

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК.

«По данным следствия, подозреваемый с декабря 2017 года по февраль 2018 года использовал изъятый автомобиль у должника в личных целях», — говорится в пресс-релизе ведомства.