В Краснодаре из-за нарушений пожарной безопасности закрыли дом престарелых

Как выяснилось, владелец заведения не имел лицензии на осуществление медицинской деятельности, хотя подобные услуги постояльцам оказывались. Более того, в учреждении отсутствовали приспособления для маломобильных граждан, а в системе пожарной безопасности были выявлены нарушения. В проверке участвовали специалисты краевого Минздрава и управления Роспотребнадзора по региону.
По ходатайству прокурора Прикубанский районный суд Краснодара приостановил деятельность пансионата «Времена года» до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут устранены.
— В настоящее время проверка с выездом на место показала, что незаконная деятельность пресечена, пожилые люди направлены в свои семьи, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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