В Краснодаре из-за нарушений пожарной безопасности закрыли дом престарелых

Как выяснилось, владелец заведения не имел лицензии на осуществление медицинской деятельности, хотя подобные услуги постояльцам оказывались. Более того, в учреждении отсутствовали приспособления для маломобильных граждан, а в системе пожарной безопасности были выявлены нарушения. В проверке участвовали специалисты краевого Минздрава и управления Роспотребнадзора по региону.

По ходатайству прокурора Прикубанский районный суд Краснодара приостановил деятельность пансионата «Времена года» до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут устранены.