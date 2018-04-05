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10:26 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре из-за нарушений пожарной безопасности закрыли дом престарелых

Краснодар. 5 апр. — Новая Кубань. Прокуратура Прикубанского округа краевой столицы провела проверку в частном доме престарелых «Времена года». В пансионате проживали пожилые люди.

Как выяснилось, владелец заведения не имел лицензии на осуществление медицинской деятельности, хотя подобные услуги постояльцам оказывались. Более того, в учреждении отсутствовали приспособления для маломобильных граждан, а в системе пожарной безопасности были выявлены нарушения. В проверке участвовали специалисты краевого Минздрава и управления Роспотребнадзора по региону.

По ходатайству прокурора Прикубанский районный суд Краснодара приостановил деятельность пансионата «Времена года» до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут устранены.

— В настоящее время проверка с выездом на место показала, что незаконная деятельность пресечена, пожилые люди направлены в свои семьи, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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