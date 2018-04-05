Коммунальщики убрали гаражи рядом с местом аварии на Ново-Садовой в Самаре

Трубу на улице Ново-Садовой рядом с пересечением с Советской Армии в Самаре, где вчера произошла коммунальная авария, будут ремонтировать сегодня, 5 апреля. Коммунальщики убрали гаражи и проводят земляные работы. Водопровод перекрыли, утечка прекратилась. В окрестные дома вода поступает по резервной схеме, сообщили в «СКС».
Напомним, авария произошла в среду, 5 апреля. Из-за прорыва на водопроводе диаметром 900 метров на Ново-Садовой затопило проезжую часть и трамвайные пути. Трубу прорвало под шестью гаражами.
Из-за коммунальной аварии образовалось целое озеро. Встало движение трамваев. Общественный транспорт пустили в объезд через Дом печати.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.