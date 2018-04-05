Коммунальщики убрали гаражи рядом с местом аварии на Ново-Садовой в Самаре

Трубу на улице Ново-Садовой рядом с пересечением с Советской Армии в Самаре, где вчера произошла коммунальная авария, будут ремонтировать сегодня, 5 апреля. Коммунальщики убрали гаражи и проводят земляные работы. Водопровод перекрыли, утечка прекратилась. В окрестные дома вода поступает по резервной схеме, сообщили в «СКС».