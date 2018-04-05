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10:19 (мск), источник: БЕЛТА

Температурный рекорд побит в Бресте 4 апреля

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд побит в Бресте 4 апреля, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении «Брестоблгидромет».

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Источник: БЕЛТА

Днем в областном центре воздух прогрелся до 22,1 градуса. Был побит температурный рекорд двухлетней давности. Так, 4 апреля 2016 года в Бресте было зафиксировано 19,6 градуса тепла, годом ранее — 19,5 градуса.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время комфортная погода сохранится. В Бресте сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем термометры покажут 19−21 градус.

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