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10:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

Белорусы зовут иркутян разбудить медведя

Белорусский народный праздник, посвящённый пробуждению медведя от зимней спячки «Камаедзiца», состоится в Иркутске на Ершовской горе на склоне между заливом Ангары, пляжем Якоби и клубом «Дикая лошадь» 7 апреля 2018 года. Об этом сообщает Иркутский молодёжный клуб «Крывічы».

Организаторы приглашают принять участие в праздновании всех жителей Иркутска, независимо от национальности. Гостей не только задействуют в хороводах, играх и весенних забавах, но и научат танцевать белорусские народные танцы, включая детей с пятилетнего возраста. Мужчины смогут поучаствовать в борьбе по-медвежьи, которая называется «Баруканьне». Победитель получит титул — «Чемпион Камаедзiца — 2018» и ценный приз. Посещение празднования будет стоить 150 рублей с одного человека. Мероприятие начнётся в 12:00, но прийти нужно на полчаса раньше.

Организаторы просят принести продукты к чаю на костре, желательно, чтобы это были лакомства для медведя: орехи, мёд, гороховую кашу, кисель из овса, морковку, и т. п.

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