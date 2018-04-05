Белорусы зовут иркутян разбудить медведя

Организаторы приглашают принять участие в праздновании всех жителей Иркутска, независимо от национальности. Гостей не только задействуют в хороводах, играх и весенних забавах, но и научат танцевать белорусские народные танцы, включая детей с пятилетнего возраста. Мужчины смогут поучаствовать в борьбе по-медвежьи, которая называется «Баруканьне». Победитель получит титул — «Чемпион Камаедзiца — 2018» и ценный приз. Посещение празднования будет стоить 150 рублей с одного человека. Мероприятие начнётся в 12:00, но прийти нужно на полчаса раньше.