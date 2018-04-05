«Триумф», «Панцирь» и спецтехника: в Севастополе покажут военную мощь ПВО

«У жителей и гостей города-героя имеется уникальная возможность ознакомиться с современным зенитным ракетным комплексом С-400 “Триумф”, зенитным ракетно-пушечным комплексом “Панцирь”, командно-штабными и другими специальными машинами и тренажерами, стоящими на вооружении войск ПВО. Также в ходе мероприятий запланированы поздравления и праздничный концерт», — уточнили в пресс-службе.
Всех гостей праздника угостят кашей и чаем, приготовленными на полевых кухнях.
Праздник проводит командование соединения ПВО Южного военного округа. Именно военнослужащие этой дивизии на комплексах С-400 несут боевое дежурство и охраняют воздушные границы нашей страны и небо над полуостровом.
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