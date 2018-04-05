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10:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Вода отступает. Половину подтопленных домов в Хомутово сняли с контроля

Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Источник: Вести Иркутск

Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Сейчас специалисты продолжают восстанавливать дренажную систему. За сутки её расчистили и углубили на 300 метров, также откачали 600 тонн воды и завезли гравий для укрепления насыпи. По данным мониторинга, в том числе с помощью беспилотников, с 22 участков из 53 вода ушла. Однако пока ситуация останется на контроле МЧС. Круглосуточно работает Горячая линия, куда за помощью могут обращаться жители подтопленных участков. Её телефон — (3952) 717−212.

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