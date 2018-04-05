В Самаре начали устанавливать сцену и экран для фестиваля болельщиков
Общая высота конструкции будет почти с девятиэтажный дом.
Общая высота конструкции будет почти с девятиэтажный дом.
1 апреля на площади Куйбышева стартовал монтаж конструкции сценического комплекса, который будет работать на фестивале болельщиков ФИФА. Сейчас идёт монтаж первой линии конструкции. В этом процессе монтажники и геодезисты размечают положение конструкции сцены на площади.
— Нижняя линия экрана будет находиться на уровне 14 метров над землёй, общая высота сцены — 26 метров, это примерно с девятиэтажный дом. Общий размер конструкции — 9×16 метров, под экраном планируется создать сцену для проведения концертных программ, — рассказал представитель компании застройщика Денис Овчаров.
Картинку, которая будет транслироваться, предоставят ФИФА специально для фестиваля болельщиков. Она будет отличаться от телевизионной, и пока непонятно, будут ли присутствовать комментарии к матчу. Но трансляция точно будет уникальной. Вход будет совершенно свободным, площадка откроется за 2 часа до первой игры и все желающие смогут посетить мероприятие.
В данный момент на объекте работают 20 человек. Как сообщают специалисты, в пиковые дни на монтаж будет выходить до 40 человек, этого вполне хватить, чтобы успеть завершить все работы в срок.
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