Капремонт арзамасской трассы в Нижегородской области завершат до ЧМ-2018

Согласно информации, дорожникам осталось возведение модульного пешеходного перехода на 39 км. в районе поворота на поселки Нижегородец и Новая Владимировка, установка информационного табло и восьми автобусных павильонов. Рядом с остановками будут установлены тактильные плиты для слабовидящих. Кроме того, для обеспечения безопасности пешеходов проектом вдоль трассы предусмотрено строительство тротуаров и устройство перильного ограждения.