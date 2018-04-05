Капремонт арзамасской трассы в Нижегородской области завершат до ЧМ-2018
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Согласно информации, дорожникам осталось возведение модульного пешеходного перехода на 39 км. в районе поворота на поселки Нижегородец и Новая Владимировка, установка информационного табло и восьми автобусных павильонов. Рядом с остановками будут установлены тактильные плиты для слабовидящих. Кроме того, для обеспечения безопасности пешеходов проектом вдоль трассы предусмотрено строительство тротуаров и устройство перильного ограждения.
По итогам работ проезжая часть будет расширена с трёх до четырёх полос движения.
«К старту главного спортивного события года капитальный ремонт участка будет завершен в полном объеме», — говорится в сообщении.
Напомним, основной объем работ (60%) был выполнен в 2016—2017 годах. Работы были перенесены на 2018 года
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