Жители Челябинска жалуются в Росприроднадзор на запыленность воздуха

Источник: ТАСС

«Будет организован рейд с лабораторным обеспечением с замером среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в связи с тем, что в управление сегодня поступают звонки от жителей Ленинского района Челябинска с жалобами на общее неблагоприятное состояние воздуха и его запыленность», — сказала собеседница агентства.

Директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков (фонд входит в число организаторов областной экологической приемной — прим. ТАСС) сообщил, что в областную экологическую приемную поступили за утро четверга 32 обращения от жителей поселков Октябрьский, Смолино, а также от челябинцев на запах гари. Все жалобы направлены в Росприроднадзор и в Министерство экологии Челябинской области.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пятого апреля в Челябинской области ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Предприятиям объявлено предупреждение.