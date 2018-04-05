Волгоградцы присоединились к всероссийской экологической акции

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Присоединиться к экоакции «Вода и здоровье» могут любые общеобразовательные организации региона. Им предстоит провести экоуроки о свойствах, формах и видах воды, а также лабораторные работы, предполагающие изучение физических и химических свойств местной воды. Ряд мероприятий будет направлен на защиту прав потребителей. По итогам этой работы конкурсная комиссия определит региональных победителей: образовательные учреждения и эколидеров.

— Эта экоакция призвана сформировать у школьников ответственное отношение к водным ресурсам как к источнику здоровья и жизни на Земле, привлечь ребят к работе по сохранению рек и прудов, повысить их потребительскую грамотность, — отметила председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья, региональный координатор проекта «Здоровее будущее» Наталья Семенова.

В состав регионального штаба, который будет курировать конкурсантов, вошли специалисты в области здравоохранения, образования, экологии и молодежной политики региона. Намечены планы мероприятий, сформирована конкурсная комиссия.