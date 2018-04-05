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11:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, как Владивосток отметит день Победы

В администрации Владивостока состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению торжественных и других мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине празднования Дня Победы, сообщили DEITA. RU в мэрии.

Источник: ДЕЙТА

Основные праздничные и торжественные мероприятия запланированы на 4 — 9 мая. Митинги, возложения цветов, акции, концерты состоятся как в центре, так и во всех районах Владивостока, включая островные территории. Встречи с ветеранами, уроки патриотизма, тематические конкурсы и викторины пройдут в общеобразовательных школах, муниципальных библиотеках и школах искусств города.

По традиции ключевым событием 9 Мая станет торжественный парад войск и военной техники, который пройдёт по Светланской — главной улице города. Колонну техники замкнет шествие горожан «Бессмертный полк», в котором жители и гости города пройдут по Светланской парадным строем с портретами своих родственников-фронтовиков.

Планируется, что в праздничном параде примут участие 1501 человек личного состава, 51 единица техники, 18 самолетов, которые пролетят над центральной площадью города.

После парада и шествия на площади начнут работу тематические локальные площадки, прозвучат песни военных лет, артисты представят тематические хореографические композиции.

Михаил Грач.

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