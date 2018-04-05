Нарушения при отпуске и хранении лекарств выявлены в донской аптеке
Нарушения при отпуске и хранении лекарств выявлены в одной из аптек Ростовской области сотрудники Росздравнадзора.
Нарушения при отпуске и хранении лекарств выявлены в одной из аптек Ростовской области сотрудники Росздравнадзора.
Как сообщает
Кроме того, оказалось, что у сотрудника аптеки, отпустившего препарат, нет необходимого образования.
Также в ходе проверки выявлен факт нарушения хранения лекарств. Упаковки «Лирики» и флаконы «Тропикамида» обнаружены в диване.
По итогам проверки аптека привлечена к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.