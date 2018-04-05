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11:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Нарушения при отпуске и хранении лекарств выявлены в донской аптеке

Нарушения при отпуске и хранении лекарств выявлены в одной из аптек Ростовской области сотрудники Росздравнадзора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки в аптеке выявлен факт продажи препарата «Лирика» (Прегабалин), входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, без рецепта и с превышением торговой надбавки на 22% .

Кроме того, оказалось, что у сотрудника аптеки, отпустившего препарат, нет необходимого образования.

Также в ходе проверки выявлен факт нарушения хранения лекарств. Упаковки «Лирики» и флаконы «Тропикамида» обнаружены в диване.

По итогам проверки аптека привлечена к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч рублей.

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