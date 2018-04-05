Нарушения при отпуске и хранении лекарств выявлены в донской аптеке

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки в аптеке выявлен факт продажи препарата «Лирика» (Прегабалин), входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, без рецепта и с превышением торговой надбавки на 22% .

Кроме того, оказалось, что у сотрудника аптеки, отпустившего препарат, нет необходимого образования.

Также в ходе проверки выявлен факт нарушения хранения лекарств. Упаковки «Лирики» и флаконы «Тропикамида» обнаружены в диване.