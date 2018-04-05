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16:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Мать ошиблась номером и затерроризировала сообщениями незнакомку

Канадка ошиблась номером и не поверила американке, которая пыталась доказать, что она — не ее сын. Девушка потратила на это 15 минут, параллельно постив в Twitter скриншоты из переписки. В результате твиты стали вирусными, и девушка решила созвониться с адресантом, чтобы сообщить ей об этом.

Канадка ошиблась номером и не поверила американке, которая пыталась доказать, что она — не ее сын, пишет Mashable.

Молодой американке пришло сообщение «Думаю, ты это оценишь» и фотография наложенного на голеностоп шва. Девушка поинтересовалась, кто ей пишет. «Это ты, Дориан? У тебя здесь серьезная конкуренция. Но ноги выглядят красивее твоих. LOL», — продолжил адресант, запутав девушку еще больше.

Тогда та еще раз попыталась выяснить, кто ей пишет. «Твоя сестра и мама», — ответил собеседник. «Нет, твою мать, это не смешно», — прислала девушка в ответ. Тогда ей посоветовали не ругаться. «Кто это, вашу мать? Я черная. Вы не моя мама», — разгорячилась получательница и прислала свое фото. Но и тогда женщина не поверила. «Что? Окей, Дориан, у тебя есть друзья, которые выполняют твою грязную работу? — задалась она вопросом, добавив. — Но она хорошенькая».

Так продолжалось еще несколько минут, пока женщина окончательно не убедилась в том, что с ней переписывается не сын. На то, чтобы доказать матери Дорина, что та ошиблась номером, ушло 15 минут. Все это время девушка выкладывала в Twitter скриншоты переписки. В результате она решила позвонить собеседнице по FaceTime, чтобы сообщить, что их переписка стала вирусной в сети, после чего показала ее реакцию на эту новость.

Переписка американки и канадки собрала в общей сложности около 70 тысяч ретвитов.

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