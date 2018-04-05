Масштабная санитарно-микробиологическая оценка качества воды в Байкале будет дана в 2018 году
Лимнологический институт СО РАН в 2018 году проведет
Лимнологический институт СО РАН в 2018 году проведет
Финансовую помощь в размере 500 тыс. рублей оказывает фонд «Озеро Байкал», сообщает 5 апреля
Запланирован отбор проб воды и прибрежного грунта не менее двух раз в год в районах антропогенной нагрузки (Слюдянка, Култук, Байкальск, Листвянка, Голоустное, Большие Коты, бухты Песчаная и Бабушка, заливы Малого Моря), а также воды на глубоководной станции в качестве контроля. Учёные также проведут анализ проб воды и грунта по
Согласно социологическому опросу, проведенному в феврале 2018 года фондом «Озеро Байкал» и аналитическим центром НАФИ, по мнению населения Байкальского региона, наиболее губительными проблемами, ухудшающими экологию Байкала, являются загрязнение сточными водами и замусоривание территории туристами. Что на самом деле происходит с водой в Байкале в районах антропогенной нагрузки? Какие меры необходимо предпринять для улучшения ситуации? На эти вопросы призвано ответить исследование Лимнологического института СО РАН.
На основе полученных результатов будут сформированы базы данных и подготовлены карты, демонстрирующие присутствие
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