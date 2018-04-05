Масштабная санитарно-микробиологическая оценка качества воды в Байкале будет дана в 2018 году

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Финансовую помощь в размере 500 тыс. рублей оказывает фонд «Озеро Байкал», сообщает 5 апреля пресс-служба фонда. В ходе исследования будут сделаны выводы о наличии и количестве санитарно-показательных микроорганизмов в Байкале, а также о разнообразии условно-патогенных бактерий в пелагиали и литорали.

Запланирован отбор проб воды и прибрежного грунта не менее двух раз в год в районах антропогенной нагрузки (Слюдянка, Култук, Байкальск, Листвянка, Голоустное, Большие Коты, бухты Песчаная и Бабушка, заливы Малого Моря), а также воды на глубоководной станции в качестве контроля. Учёные также проведут анализ проб воды и грунта по санитарно-микробиологическим показателям (определение общих колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий, бактерий рода Enterococcus, колифагов, coli, сальмонелл, коэффициента самоочищения водоемов). Будут созданы коллекции чистых культур условно-патогенных бактерий, описание их морфологических и физиолого-биохимических свойств, определение уровня патогенности и ферментативной активности, выявление устойчивости и/или чувствительности к антибиотикам.

Согласно социологическому опросу, проведенному в феврале 2018 года фондом «Озеро Байкал» и аналитическим центром НАФИ, по мнению населения Байкальского региона, наиболее губительными проблемами, ухудшающими экологию Байкала, являются загрязнение сточными водами и замусоривание территории туристами. Что на самом деле происходит с водой в Байкале в районах антропогенной нагрузки? Какие меры необходимо предпринять для улучшения ситуации? На эти вопросы призвано ответить исследование Лимнологического института СО РАН.