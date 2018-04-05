Мокрый снег и дождь ожидаются на Южном Урале 6 апреля
На отдельных участках дорог может образоваться гололедица.
На отдельных участках дорог может образоваться гололедица.
Предупреждение об ухудшении погоды и возможном осложнении дорожной обстановки 6 апреля распространило ФКУ Упрдор «Южный Урал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Ночью и днем 6 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, на отдельных участках дорог может образоваться гололедица», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что к концу текущей недели на Урал придет циклон с осадками.
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