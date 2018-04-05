Осторожно, гнездо: Петербуржцев просят быть внимательнее на улицах
И не выгуливать собак в городских лесах.
И не выгуливать собак в городских лесах.
Солнце за окном снова напоминает о том, что в Петербург,
— Они могут выглядеть совершенно разнообразно, иногда это лепные или шаровидные гнезда, нора или дупло. Многие виды птиц свои гнезда обустраивают прямо на земле. И навредить им могут не только люди, но и домашние питомцы, в первую очередь — собаки, — говорят в
В период гнездования птиц выгул собак в городских лесах и вовсе запрещен.
Также в Смольном еще раз напоминают: если вы найдете гнездо или птенца, ни в коем случае не трогайте его руками.
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