Осторожно, гнездо: Петербуржцев просят быть внимательнее на улицах

Солнце за окном снова напоминает о том, что в Петербург, наконец-то, пришла весна. А в Комитете по природопользованию, в свою очередь, обращают внимание горожан, что с приходом весны наступает период гнездования у птиц. И просят внимательно относиться к гнездам.

— Они могут выглядеть совершенно разнообразно, иногда это лепные или шаровидные гнезда, нора или дупло. Многие виды птиц свои гнезда обустраивают прямо на земле. И навредить им могут не только люди, но и домашние питомцы, в первую очередь — собаки, — говорят в пресс-службе Комитета.

Выгуливать крупных собак всегда надо в наморднике и с поводком. Появление четвероногих друзей на улице без этих атрибутов — правонарушение, которое влечет административную или даже уголовную ответственность.

В период гнездования птиц выгул собак в городских лесах и вовсе запрещен.