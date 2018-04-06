Сладость неземная: рецепты идеального кулича и пасхи от Елены Чекаловой
Телеведущая и кулинар — о том, как готовить главные блюда к православному празднику, а также о пасхальных устоях русского народа.
Телеведущая и кулинар — о том, как готовить главные блюда к православному празднику, а также о пасхальных устоях русского народа.
То, что еда иной раз — это больше, чем еда, мне еще
Ведь пасхальный стол, говорила баба Женя, — это великий знак промысла Божьего: мол, сам Творец велел ему быть обильным и разнообразным, и чтобы его сделать, надо хорошо потрудиться.
Я, честно признаться, не
Только Пасха всегда была для меня исключением. Я ежегодно отрабатываю эту мою весеннюю страду в память о бабе Жене и благодаря еще одному важному детскому впечатлению. Ведь Пасху я сама себе выбрала, когда все были против: и родители, и бабушка — директор школы, и дедушка — коммунист с дореволюционным стажем, и все советское государство в лице пузатого телевизора с его непременным концертом звезд зарубежной эстрады прямо во время Всенощной.
Помню, как я потом растерялась, даже рассердилась, когда в конце 90-х по всему Садовому кольцу московские власти развесили рекламные растяжки «С Пасхой Христовой!», будто это на замену «Слава КПСС!», а телевизор вместо эстрадных звезд стал транслировать пасхальную службу.
Слава Богу, к моей Пасхе все это точно никакого отношения не имело. Уже много лет подряд на Страстную неделю я готовлю воскресное праздничное угощение. Ведь сколько совершенно чудесных продуктов надо раздобыть: свежайшую говяжью вырезку для ростбифа, нежнейшую ягнячью ногу для запекания в травах, большую белую (от старых кур) печенку для паштета.
Кстати, найти печень на самом деле трудно, ведь у той розовой, цыплячьей, которой завалены супермаркеты и рынки, не будет той благородной, жирной, почти «фуа-грашной» консистенции настоящего пасхального пате.
Но роман с паштетом я всегда откладываю до субботы,
Что такое настоящий кулич? Он произошел от пасхального хлеба, который традиционно делали из самого разного теста и разных форм. В Вологодской области — даже в виде открытого фруктового пирога. Но чаще всего его выпекают высоким, украшают крестом и буквами «ХВ», а главное — в тесте должно быть много масла, яиц, сладких добавок, чтобы оно получилось как можно скоромнее и сдобнее.
В деревнях, особенно на юге России и на Украине, кулич чаще называют паской или пасочкой. Куличей всегда пекли несколько: один для себя, другой отдавали священнику, еще один — для скотины, и даже для земли — с ним ехали засевать поле. Когда хозяйка пекла на Пасху кулич, она загадывала о благополучии всей семьи: если корка румяная и тесто поднялось хорошо, то год будет счастливым и спокойным. В старину куличом даже христосовались, как яйцами. А пасхальная трапеза непременно начиналась именно с него: глава семьи раздавал всем по маленькому кусочку и поздравлял с праздником.
Рецептов куличей десятки. Есть совсем простые, бездрожжевые, типа кексов, но я всегда пеку те, что называют «царскими».
И к вечеру Великой пятницы у меня их обычно набирается штук эдак под 25, чтобы хватило на подарки всем родным и друзьям.
Потому что для меня настоящий кулич — это не
Ингредиенты на одну порцию (6 штук) царских куличей:
Сначала надо приготовить опару. Растворите дрожжи в полутора стаканах теплого (важно, не горячего!) молока. Вмешайте пару чайных ложечек сахара. Постепенно (можно при помощи планетарного миксера с насадкой «весло») добавьте 1 стакан муки и вымесите до гладкости. Должна получиться текстура совсем жидкой сметаны.
Оставьте опару подниматься, а сами за ней наблюдайте: она будет увеличиваться в размере. Как только дойдет до максимальной точки и уже начнет опадать, она готова (понадобится
Разотрите желтки и яйца с 2/3 сахара. Опять же постепенно добавьте полкилограмма муки и хорошо вымесите. Соедините тесто с опарой, вымесите еще раз. Закройте все полотенцем, поставьте в теплое место (без сквозняков) и оставьте подниматься вдвое. А сами тем временем возьмите мягкое сливочное масло, добавьте оставшийся сахар и разотрите добела. Постепенно влейте теплое молоко, добавьте соль, все пряности, коньяк и еще полкилограмма муки.
Все это опять надо очень хорошо вымесить. А потом соединить с поднявшимся тестом и снова хорошо вымешивать, пока не получится гладкая текстура очень густой сметаны. И опять закрыть тесто полотенцем и дать вдвое подняться. Вот так тесто должно «ходить» часа четыре (от начала).
И только тогда можно прибавить изюм, цукаты, миндаль (порциями попеременно с оставшейся мукой) и снова лупить тесто что есть мочи, и оно снова будет падать и подниматься (вымешивать можно миксером с насадкой «крюк», а в конце — руками). Именно поэтому кулич — он такой один: тяжелый и одновременно воздушный, пружинистый, не черствеющий еще 40 дней после первой пасхальной трапезы.
Финальное тесто должно быть не слишком плотным, но хорошо отлипать от стенок и от рук (в конце вымешивания руки надо немного смазать растительным маслом, и тесто не будет прилипать). И снова закрыть все полотенцем, поставить в теплое место и опять дать подняться вдвое. Теперь уж можно разложить по формам (500−550 г в каждую), заполняя их меньше чем наполовину. Из одной порции получится шесть куличей.
Поставьте их в теплое место и дайте подняться (на 2/3 объема форм). А сами готовьте духовку: пусть нагреется до 180° (с конвекцией). Как только отправите в нее куличи, сразу снизьте температуру до 175°. Выпекайте примерно 35 минут. И поглядывайте через стекло: если куличи быстро коричневеют, еще немного снизьте температуру, а спустя полчаса с начала выпечки можно осторожно приоткрыть дверцу и накрыть верх куличей фольгой. Когда куличи остынут, обмажьте их глазурью (можно даже готовой), посыпьте кондитерским конфетти, кокосовой стружкой, толчеными орехами, цукатами, цветным сахаром или
Конечно, вполне неплохой кулич можно и купить, но весь смысл в том, чтобы потрудиться, сделать своими руками и уже потом, в пятницу, нести в церковь святить.
А вот «царскую», или, как ее называют, красную (заварную), пасху возможно только дома приготовить. Когда намажешь ее на свой кулич, точно понимаешь, что значит сладость неземная. У той самой бабы Жени это главное чудо хранилось в деревянном четырехугольном ларчике. «А теперь, дорогие мои, — говорила она, открывая его створки, — я покажу вам матушку молочную реку с кисельными берегами».
Ингредиенты на 1600 г «царской» (красной) пасхи:
Творог она варила сама (но можно купить готовый, непременно некислый и хорошо отжатый). Потом она протирала его через сито, складывала в кастрюлю и начинала дополнять: растертые яйца, густая, чтобы ложка стояла, сметана, сливочное масло, лимонная цедра и шафран (или куркума) для пущей желтизны. Все это баба Женя варила на очень медленном огне, помешивая и распевая молитвы. Как только появлялись первые пузырьки, она снимала кастрюлю на заранее приготовленный лед, все мешала и молилась.
Когда масса почти остывала, она добавляла сахар, миндаль и цукаты, перекладывала все в марлю и закладывала на сутки в тот самый
В минувший вторник я вернулась из Копенгагена. Пасха (католическая и протестантская) отмечалась там в прошлое воскресенье, 1 апреля. Меня поразило, как обыденно выглядел город и его жители. Может, это только у нас, русских, даже атеистов, до сих пор такой восторг перед Светлым Воскресением?
Помните, как у Гоголя: «В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России.
Ему кажется, что там
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