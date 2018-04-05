Под сенью сакуры в цвету
В апреле по всему миру и, конечно же, в Японии люди любуются цветущей сакурой. Мы собрали самые красивые фотографии из разных стран.
В апреле по всему миру и, конечно же, в Японии люди любуются цветущей сакурой. Мы собрали самые красивые фотографии из разных стран.
В апреле по всему миру и, конечно же, в Японии люди любуются цветущей сакурой. Мы собрали для вас самые красивые фотографии из разных стран.
В Японии ежегодно проходит фестиваль цветущей сакуры. Японцы специально берут отпуск, чтобы приехать туда, где можно наблюдать за быстротечным и живописным цветением этих деревьев.
На фото выше — цветение сакуры в окрестностях горы Йошино в японской префектуре Нара.
Это тоже Япония. Парк сакур в Камеоке насчитывает полторы тысячи деревьев, цветущих
Сакура цветет и в японской столице — Токио.
В Китае в эти апрельские дни проходит уже 30-й по счету фестиваль цветущей сакуры.
В Вашингтоне фестивали по этому поводу не проводят, а сакура все равно цветет. На фото — бутоны сакуры в Вашингтоне.
Рим тоже сейчас в цвету.
Цветущим деревьям были бы очень рады и в Москве, но весна пришла сюда с запозданием. Сакура зацветет позже. Пока же центр российской столицы украсили искусственные сакуры.
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