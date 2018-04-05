Красноярцы просят власти отдать территорию бывшего завода комбайнов под парк

В Красноярске жители начали собирать подписи за то, чтобы разбить огромный парк на месте бывшего комбайнового завода. Об этом в соцсети Instagram написала активистка Анна Струга. Собранные подписи она планирует направить мэру Сергею Ерёмину, врио губернатора Александру Уссу и главе правительства края Виктору Томенко.

Сейчас на месте завода планируют строить новый район Новоостровский. На почти 106,5 гектарах земли вдоль набережной Енисея должны появиться очередные жилые высотки. «Я увидела в новостях, что начали сносить завод и будут строить огромный район. Почитала и ужаснулась! Ведь эти высотки нам совсем перекроют воздух, — рассказала девушка. В городе почти нет зелени. Неужели город-миллионник не достоин иметь огромный красивый парк, а не чахлые пыльные скверики? Уверена, со мной согласны сотни жителей Красноярска».

О застройки территории комбайнового завода стало известно еще в 2016 году, когда проект показали на Красноярском экономическом форуме. Район будет состоять из типовых 10-этажных панельных домов и высоток в 18−25 этажей. Строить его собирается фирма «Сибиряк».

В начале 2018 года цеха бывшего завода начали сносить. Правда, проект планировки этой территории до сих пор не утвержден: мэр осенью был вынужден отменить публичные слушания о судьбе всего левобережья из-за протестов горожан. Новые слушания, на которых решат, как должен выглядеть в том числе и центр города, пока не назначены.

Активистка предлагает властям разбить на месте бывшего завода большую зеленую зону. «Мы не нуждаемся в новых каменных джунглях, — говорит Струга. — Посмотрите, сколько квартир в новостройках в городе и так стоят пустыми! А вот в зелени и парках Красноярск нуждается очень остро».

В поддержку этой инициативы она и начала собирать подписи и просит неравнодушных горожан поддержать её.